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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم عبر هذا الرابط... تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة توقعات قبول الكليات للشعبتين

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

طلاب علمي رياضة بالثانوية العامة 2023 يؤدون امتحان الاستاتيكا غدا
يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة  غداً الثلاثاء الموافق 4 يوليو ٢٠٢٣ امتحان الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023  بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات. 

 

تعليم المنيا.. فتح باب التقدم للتنسيق الإلكتروني لأولى ثانوي حتى 20 يوليو الجاري
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، برئاسة حمدي مصطفي القائم بأعمال وكيل وزارة والتربية والتعليم بالمحافظة، أن المرحلة الاولي لتقدم الطلاب للتنسيق الالكتروني للصف الأول الثانوي لـ« العام، والفني» سوف تنتهي يوم 20 يوليو الجاري.

توقعات بانخفاض تنسيق قبول كليات الطب والهندسة 2023
يواصل طلاب الثانوية العامة 2023 ، امتحانات نهاية العام والتى تعد أصعب مرحلة تعليمية يمر بها الطلاب ويبحث العديد من الطلاب عن توقعات خبراء التعليم عن تنسيق الجامعات 2023 .

 

علاج طبيعي القاهرة أول كلية على مستوى الجامعات المصرية تحصل على الاعتماد المحلي
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كليه العلاج الطبيعي على تجديد الاعتماد الدولي من الاتحاد الدولي للعلاج الطبيعي لمدة 5 سنوات لتصبح بذلك أول كلية على مستوى الجامعات المصرية تحصل على الاعتماد المحلي ثم الاعتماد الدولي لمرتين متتاليتين، وذلك بعد استيفاء كافة المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة والاعتماد، وفي إطار رؤية الجامعة واستراتيجيتها في سد الفجوة المعرفية مع الجامعات العالمية والتطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية بكليات الجامعة ومعاهدها.

 

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط
يقوم حالياً كنترول الدبلومات الفنية 2023 ، بأعمال مراجعة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم ، قبل عرضها على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم استعداداً لإعتمادها الرسمي .

وتمر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم ، بعدد من المراحل والإجراءات قبل إعلانها للطلاب ، حيث أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الاجراءات هي :

تنسيق الجامعات 2023 .. لطلاب الثانوية العامة توقعات قبول الكليات للشعبتين
يواصل طلاب الثانوية العامة 2023 ، امتحانات نهاية العام والتى تعد أصعب مرحلة تعليمية يمر بها الطلاب ويحبث العديد من الطلاب عن توقعات خبراء التعليم عن تنسيق الجامعات 2023 .

 

الذكرى العاشرة لـ30 يونيو.. طفرة غير مسبوقة في التعليم العالي بقيادة الرئيس السيسي
شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، اهتماما ودعما ومتابعة دقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى تطوير شامل في المنظومة التعليمية والبحثية في مصر.

 

 

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