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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يقوم حالياً كنترول الدبلومات الفنية 2023 ، بأعمال مراجعة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم ، قبل عرضها على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم استعداداً لإعتمادها الرسمي .

وتمر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم ، بعدد من المراحل والإجراءات قبل إعلانها للطلاب ، حيث أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الاجراءات هي :

  • مراجعة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم في شكلها النهائي في الكنترول.
  • اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم من جميع المسئولين عن كنترول الدبلومات الفنية 2023
  • يقوم مسئولو الكنترول بعرض نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على نائب وزير التربية والتعليم للتوقيع عليها
  • يقوم نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني بعرض نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإعتمادها الاعتماد الرسمي النهائي
  • يتم اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم
  • يتم اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم في المدارس في اليوم التالي لإعلانها على موقع وزارة التربية والتعليم

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

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موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم لا يتم إلا بعد انتهاء الإجراءات السابق ذكرها ، مشددا على أن هذه الاجراءات لا يتم الانتهاء منها في لحظة.

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : ان شاء الله سيتم اعلان ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم ،  فوراعتماد الرسمي من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم خلال أيام .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

تظهر  نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم

ويمكن للطلاب الدخول على رابط  نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم ، من خلال بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، أو من خلال بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/ 

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