التعليم ترد على شكاوى صعوبة امتحان تاريخ الثانوية العامة :مطابق للمواصفات

علقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على شكاوى صعوبة امتحان التاريخ 2023 ، الذي أداه اليوم طلاب الشعبة الأدبية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

حيث أكد مصدر مسئول في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن امتحان التاريخ 2023 جاءت اسئلته مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي .

وأضاف المصدر ، أن اسئلة امتحان التاريخ 2023 جاءت متدرجة الصعوبة ، وجاءت واضحة وخالية من اي أخطاء ، ولم تحتمل أكثر من اجابة

وقال المصدر : أن امتحان التاريخ 2023 جاءت 30% من اسئلته للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا

وأوضح المصدر ، أن 85% من اسئلة امتحان التاريخ 2023 كانت اختيار من متعدد MCQ ، بالإضافة إلى جزء مقالي لا تتعدى نسبته 15%

وقال المصدر :أن نموذج إجابة امتحان التاريخ 2023 الذي أداه طلاب الشعبة الأدبية اليوم، تمت مراجعته بدقة شديدة من جانب لجنة مكونة من 10 خبراء متخصصين فى المادة تم ترشيحهم من جانب مستشار المادة.

وشدد المصدر على أنه أنه لن يتم البدء في تصحيح امتحان التاريخ 2023 إلا بعد إقرار الخبراء لـ نموذج إجابة امتحان التاريخ 2023 الذي أداه طلاب الشعبة العلمية اليوم.

شكاوى من صعوبة امتحان التاريخ 2023

وكانت قد تباينت اليوم آراء طلاب الشعبة الأدبية حول امتحان التاريخ 2023 ، حيث اشتكى الكثير من الطلاب من صعوبة امتحان التاريخ 2023 ، مع عدم تناسب عدد الاسئلة مع الوقت المخصص للامتحان، فيما اعتبر طلاب آخرين أن امتحان التاريخ 2023 كانت اسئلته مناسبة لجميع الطلاب اليوم .

ماذا قال المعلمون عن امتحان التاريخ 2023 ؟

أما عن آراء معلمي التاريخ 2023 قال أحمد جابر معلم التاريخ : امتحان التاريخ 2023 اليوم جاء متوازنا " لا سهل ولا صعب" ، وكان يحتاج وقتا أطول للإجابة و "طالب فاهم يقدر يستنتج ".

وقال أحمد زينهم مدرس التاريخ : امتحان التاريخ 2023 اليوم كان "تقيل" على الطالب ويحتاج وقت للتفكير.

بينما قالت منى مجدي مدرسة التاريخ : امتحان التاريخ 2023 عاوز وقت بس حلو.



كما قال وقال أحمد طلب معلم التااريخ : احقاقا للحق وبكل أمانة ، امتحان التاريخ 2023 “كان كويس في المجمل .. وأسهل من السنتين اللي فاتوا” ، وأضاف قائلا : باختصار امتحان التاريخ 2023 في اسئلة من النوع السهل والسهل الممتنع وسيفصل بين الطلبة السنادي