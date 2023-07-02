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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ترقبوا نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأسبوع الجاري نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس لجميع النوعيات (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي ).

و تنهي حاليا كنترولات الدبلومات الفنية 2023 الرتوش الأخيرة استعدادا لتجميع نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في شكلها النهائي استعدادا لقيام الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، بعرضها على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تمهيداً لبدء مراسم الاعتماد الرسمي .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس ، سوف تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن ظهور رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم على الانترنت.

ويمكن الوصول إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس على موقعها الرسمي من خلال بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، أو من خلال بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/ 

خطوات الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن خطوات الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس على بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، أو  بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/ 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتمكن الطالب من الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس من خلال الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس
  • ادخل رقم الجلوس
  • حدد النوعية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)
  • اضغط على عرض النتيجة

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس .. بالدرجات

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس بالدرجات وليس بالتقديرات أو الألوان ، بحيث يجد طلاب الدبلومات الفنية 2023 بمختلف النوعيات ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم مزدوج - تكنولوجيا تطبيقية ) على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس ، تفاصيل درجاته في كل مادة ، والمجموع الكلي ، و المواد الحاصل فيها على الدرجات النهائية ، والمواد التي رسب فيها إن وجدت .

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