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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس .. وزير التعليم يستعد لاعتمادها

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

يعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس خلال الأيام القليلة القادمة بمجرد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023، ليتم إعلانها بعد ذلك على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.

وقبل تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس ،يقوم الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، بعرض نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في شكلها النهائي على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام القليلة القادمة بمجرد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك ، لإعتمادها أولاً استعدادا لإعلانها للطلاب .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل إلكتروني على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس قبل إعلانها في المدارس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التعامل مع رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس لن يحتاج من الطالب دفع أي رسوم ، بل ستكون خدمة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس مجانية على موقع وزارة التربية والتعليم .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس سوف يظهرعلى موقعها الرسمي من خلال بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، أو من خلال بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/ 

خطوات استخدام رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

يمكن لجميع طلاب الدبلومات الفنية 2023 بمختلف النوعيات ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس على بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، أو  بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/ امكانية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس من خلال الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس
  • ادخل رقم الجلوس
  • حدد النوعية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)
  • اضغط على عرض النتيجة
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