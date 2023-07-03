. حدث ليلا.. وزير التعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة.. استشهاد 3 فلسطينيين بعدوان إسرائيلي على جنين

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة، واستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 13 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على جنين.

تتزين سماء مصر اليوم ليلآ بظهور بدر شهر ذو الحجة والمعروف ب قمر الرعد فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال ويظهر القمر بشكل جميل فيعد فرصة مميزة للتصوير.

وضمن ما حدث ليلا، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن العينة العشوائية لمادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة والتي شكا منها الطلاب وأولاء الأمور من صعوبة الأسئلة أوضحت أن هناك العديد من الطلاب حصلوا على الدرجة النهائية في المادة.

وضمن ما حدث ليلا، نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بأن مرتكب حادث التصادم بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة ، والذى أسفر عن وفاة إحدى السيدات (صيدلانية) وإصابة آخرون "ضابط شرطة".

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقى عرضًا مغريًا من أحد الأندية الخليجية، ضمن ما حدث ليلا.

وضمن ما حدث ليلا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

وضمن ما حدث ليلا، نفى الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، في بث فيديو مباشر عبر إنستجرام شائعات مرضه عقب الاختفاء الأخير.