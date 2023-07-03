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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

. حدث ليلا.. وزير التعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة.. استشهاد 3 فلسطينيين بعدوان إسرائيلي على جنين

حدث ليلا
حدث ليلا

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة، واستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 13 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على جنين.

 

قمر الرعد .. الليلة نشهد ظهور أول بدر عملاق في 2023

تتزين سماء مصر اليوم ليلآ بظهور بدر شهر ذو الحجة والمعروف ب قمر الرعد فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال ويظهر القمر بشكل جميل فيعد فرصة مميزة للتصوير.

 

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

وضمن ما حدث ليلا، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن العينة العشوائية لمادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة والتي شكا منها الطلاب وأولاء الأمور من صعوبة الأسئلة أوضحت أن هناك العديد من الطلاب حصلوا على الدرجة النهائية في المادة.

 

مصدر امنى : مرتكب حادث تصادم القاهرة الجديدة ليس ضابط شرطة

وضمن ما حدث ليلا، نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بأن مرتكب حادث التصادم بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة ، والذى أسفر عن وفاة إحدى السيدات (صيدلانية) وإصابة آخرون "ضابط شرطة".

 

248 مليون جنيه.. عرض مغرِ من نادي خليجي لضم محمد الشناوي

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقى عرضًا مغريًا من أحد الأندية الخليجية، ضمن ما حدث ليلا.

 

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 13 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على جنين

وضمن ما حدث ليلا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

 

حقيقة وفاة رئيس الشيشان بسبب المرض

وضمن ما حدث ليلا، نفى الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، في بث فيديو مباشر عبر إنستجرام شائعات مرضه عقب الاختفاء الأخير.

حدث ليلا وزير التربية والتعليم فلسطينيين العدوان الإسرائيلي حادث تصادم القاهرة الجديدة محمد الشناوي رئيس الشيشان

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وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

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