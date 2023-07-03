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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

248 مليون جنيه.. عرض مغرِ من نادي خليجي لضم محمد الشناوي

صدى البلد

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقى عرضًا مغريًا من أحد الأندية الخليجية.

وقال زاهر، خلال برنامج ملعب أون تايم، الذي يقدمه عبر فضائية «أًون تايم سبورتس»: «محمد الشناوي، تلقى بالفعل عرضًا مغريًا في الساعات الماضية، مقابل 4 ملايين دولار للنادي الأهلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بينما سيحصل اللاعب على 3 ملايين و500 ألف دولار، خلال فترة الإعارة، العرض من الممكن أن يصل إلى 8 ملايين دولار للنادي الأهلي، واللاعب، وهذا رقم كبير جدًا.

وأضاف: محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، يتواجد حاليًا في فرنسا، ولم يتحدث معه أحد بشأن عرض الشناوي»، مضيفًا: الشناوي، لم يعقد أي جلسة مع مسؤولي الأهلي للمطالبة بالرحيل.


وأوضح: السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أكد للمسؤولين في النادي أن الشناوي، بالنسبة له اللاعب رقم واحد في الفريق ومعه محمد عبدالمنعم، فهو يرفض تمامًا رحيل أي منهم.

وتابع: الأهلي لديه حراس مميزين، وفي حال رحيل محمد الشناوي، سيكون من الصعب تعويضه بأي حارس آخر من الدوري المصري، حيث لا يوجد حارس قادر على تعويض رحيله.

وأتم: بعد حديثي مع المسؤولين في الأهلي، أتوقع استمرار محمد الشناوي، مع الفريق في الموسم المقبل، محمود الخطيب، لديه طريقة وأسلوب ترضية محمد الشناوي.

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