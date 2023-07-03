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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قمر الرعد .. الليلة نشهد ظهور أول بدر عملاق في 2023

قمر عملاق
قمر عملاق

تتزين سماء مصر اليوم ليلآ بظهور بدر شهر ذو الحجة والمعروف ب قمر الرعد فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال ويظهر القمر بشكل جميل فيعد فرصة مميزة للتصوير.

قمر الرعد نسبة لمعانه 100 %

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن اليوم هو مواعيد قمر البدر الكامل لشهر ذو الحجة، حيث يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة.

واوضح تادرس، أن بدر شهر ذو الحجة والمعروف بـ قمر الرعد تبلغ نسبة لمعانه 100 % ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وانه يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 2 إلى 4 يوليو، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة.

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 أول  قمر عملاق

واشار أستاذ الفلك أن بدر شهر ذو الحجة، يُعرف عند القبائل الأمريكية باسم قمر الرعد ، وانه أول  قمر عملاق من بين أربعة أقمار عملاقة لهذا العام تأتي تباعا حتى سبتمبر 2023.

والفت رئيس قسم الفلك السابق بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن ظاهرة القمر العملاق تحدث عندما يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض ، وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض ، لذلك يبدو أكبر قليلاً وأكثر إشراقا من المعتاد.

واضاف أن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

قمر الرعد بدر شهر ذو الحجة ظاهرة فلكية المعهد القومي للبحوث الفلكية مواعيد قمر البدر

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