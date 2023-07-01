قلب العقرب.. نجم أحمر عملاق يظهر يجاور القمر الآن | شاهد

تشهد سماء مصر، الآن، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع النجم العملاق (قلب العقرب) Antares ، وهي تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة وفرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، رئيس قسم الفلك السابق، إننا علي مواعيد الآن مع ظاهرة فلكية جميلة ومع مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة وهي اقتران القمر مع نجم قلب العقرب، وأننا سنتمكن من مشاهد نجم قلب العقرب اثناء اقترانه مع القمر ومشاهدتهما من الأراضي المصرية بالعين المجردة من بعد غروب الشمس.

وأوضح تادرس، أن نجم قلب العقرب (أنتاريس Antares) يجاور القمر الآن، ويمكن رؤيته بالعين المجردة السليمة باتجاه الجنوب الشرقي في الـ 10:30 مساء يوم السبت 1 يوليو إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس مع بزوغ فجر اليوم التالي الأحد 2 يوليو، حيث تكون بداية غروب هذا المشهد في الـ 3:30 صباحا تقريبا .

وأشار أستاذ الفلك إلي أن النجم أنتاريس Antares أو قلب العقرب هو نجم عملاق أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، وهو ألمع نجم في برج العقرب.

وأشار الدكتور اشرف تادرس، إلي أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه أستاذ الفلك بأن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.