خريطة الأحداث والظواهر الفلكية فى سماء مصر خلال شهر يوليو

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، عن الظواهر الفلكية التي تحدث خلال يوليو الحالي، حيث نشهد عددا كبير من الأحداث والظواهر الفلكية التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها.

1 يوليو ..... الزهرة والمريخ

يقترن كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) في ذلك اليوم ، حيث نراهما بالعين المجردة السليمة باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة وحتى بداية غروب هذا المشهد في الـ 10:25 مساءا تقريبا

1 يوليو … القمر وقلب العقرب

يقترن القمر مع نجم قلب العقرب أو أنتاريس Antares، ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة عند دخول الليل باتجاة الجنوب الشرقي ، وحتى بداية غروب هذا المشهد في الـ 3:30 صباحا تقريبا.

3 يوليو …. بدر القمر (بدر ذو الحجة)



يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم وتبلغ نسبة لمعانه 100 % ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي

ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الرعد، وهو القمر العملاق الأول من بين أربعة أقمار عملاقة لهذا العام تأتي تباعا حتى سبتمبر 2023.

7-6 يوليو …. القمر و زحل

يشرق القمر مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في الـ 11:10 مساءا تقريبا يوم 6 يوليو.

ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة حتى فجر يوم 7 يوليو حيث يختفي هذا المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

10 يوليو ... المريخ و ريجولس

يقترن كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مع النجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد ، وهو ألمع نجوم برج الأسد على الإطلاق ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عموما، يمكن رؤية هذا الاقتران بعد غروب الشمس مباشرة باتجاة الغرب وحتى بدء غروب المشهد في الـ 10:15 مساءا تقريبا.

12 يوليو ... القمر والمشتري

يشرق القمر مقترنا مع كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم ، حيث نراهما بالعين المجردة السليمة في السماء باتجاة الشرق في الـ 1:45 صباحا تقريبا ، ويترائى هذا المشهد إلى أن يختفي من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

13 يوليو ... القمر والثريا

يقترن القمر مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا) ، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية ، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض



15-14 يوليو .... عطارد وخلية النحل



يقترن كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس : مرسال الآلهة) مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان

يمكن مشاهدة هذا الاقتران عند دخول الليل، يبدأ غروب هذا المشهد بحلول الساعة 9:50 مساءا تقريبا.



17 يوليو .... محاق القمر (محاق محرم)

لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد ، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس وبالتالي وجهه المظلم يكون مواجها للأرض.

19 يوليو .... القمر وعطارد

يقترن القمر مع كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس : مرسال الآلهة) في ذلك اليوم، ويمكن رؤية هذا الاقتران باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة وحتي الـ 9:00 مساءا تقريبا حيث يبدأ المشهد في الغروب.

21-20 يوليو ... القمر والزهرة والمريخ و ريجولس

يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر) والنجم ريجولس Regulus (قلب الأسد) وهو ألمع نجوم برج الأسد ، تبلغ كتلته 3.5 ضعف كتلة الشمس ويبعد عنا حوالي 79 سنة ضوئية.

وهذا الاقتران الرباعي البديع يمكن مشاهدته باتجاة الغرب بعد غروب الشمس ودخول الليل في هذين اليومين ، حيث يكون القمر بين الزهرة والمريخ يوم 20 يوليو ، ثم فوقهما مقترنا مع المريخ في 21 يوليو، علما بان هذا المشهد يبدأ في الغروب بحلول الساعة 9:20 مساءا تقريبا.



28-27 يوليو .... الزهرة وعطارد و ريجولس

يقترن كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) مع كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس : مرسال الآلهة) والنجم ريجولس (Regulus قلب الأسد) في هذا اليوم .. ويمكن مشاهدة هذا الاقتران الثلاثي باتجاة الغرب عند دخول الليل حتي غروب المشهد بحلول الـ 8:45 مساءا تقريبا في 27 يوليو.

كما يقترن كوكب عطارد مع النجم ريجولس ، حيث يُرى هذا المشهد عند دخول الليل في 28 يوليو وحتى غروبه في الـ 9:5 مساءا تقريبا.

28 يوليو ... القمر وقلب العقرب



يقترن القمر في هذا اليوم مع النجم أنتاريس Antares (قلب العقرب)، ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة عند دخول الليل ، وحتى بداية غروب هذا المشهد في الـ 2:00 صباحا من اليوم التالي.

30-29 يوليو ... زخة شهب دلتا الدلويات

وهي زخة شهابية متوسطة الكثافة يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهاب في الساعة

سيعيق القمر هذا العام رؤية الكثير من الشهب وبخاصة الضعيف منها، أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب يكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب وبخار الماء.