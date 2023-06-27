رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: نقبل نحو 1200 طالب سنويآ ..فيديو

قال الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه يتخرج سنويا من المدارس في مصر نحو 700 ألف طالب جاهز لدخول الجامعة وحتى الآن الجامعات المصرية غير قادرة على استيعاب كل تلك الأعداد من الطلاب، وبالتأكيد يجب أن يكون هناك فرص مختلفة ومتنوعة تطرح أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة على حسب اهتمام كل الطلاب.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة

وأوضح دلّال خلال حوار اجره معه موقع صدى البلد، أننا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة نقبل ما بين 1000 و1200 طالب سنويا، وأنه بكل تأكيد عدد صغير بالمقارنة بأعداد الطلاب الهائلة في مصر ولكن هذا حجمنا وهذا هو العدد الذي نستطيع قبوله رغم أنه في كل عام يتقدم أكثر من هذا العدد.

اشار رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أننا داخل الجامعة لدينا عدة معايير لقبول دخول الطلاب إلى الجامعة من عدمه، وأننا لا نقبل أي طالب يتقدم لنا، وأن تلك المعايير يتم وضعها وقياس الطلاب من خلالها حتى نعرف استطاعة الطالب الدراسة داخل الجامعة وأن يكون لديه فرصة حقيقية للنجاح أم لا، فنحن لا نريد أن نقبل طلابا غير قادرين على التوائم مع مجتمع الجامعة ولا يستطيعون النجاح بداخلها.