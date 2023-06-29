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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد الأورام بجامعة القاهرة: عيادات العيادات إجازة لحين انتهاء عيد الأضحى

صدى البلد

أعلن المكتبة التابع لجامعة القاهرة أن عيادات المعهد فى اجازة رسمية منذ يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتي يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 وتعود للعمل واستقبال المرضي يوم  الثلاثاء الموافق  4 يوليو 2023.

واوضح المعهد القومي الأورام إلي أن وحدة  استقبال الطوارئ تعمل علي مدار الساعة اثناء فترة اجازة عيد الاضحي المبارك لاستقبال وعلاج حالات الطوارئ لمرضي المعهد الذين يعالجون فيه والذين يحتاجون للتدخل السريع لعلاج مضاعفات الاورام الطارئة بعد مناظرتهم بواسطة اطباء المعهد من مختلف تخصصات الاورام بقسم الطوارئ بالمعهد القومي للأورام.

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رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة خلال إجازة عيد الأضحى

وعلى جانب آخر أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، رفع درجة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستمرار تقديم الخدمات الطبية بجميع الأقسام والتخصصات الطبية والتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، استمرار عمل مستشفيات قصر العيني بكامل طاقتها وتواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين على مدار الساعة مع تنظيم الإجازات لتيسير العمل خلال إجازة العيد، وتجهيز أطقم طبية إضافية فى حال حدوث أي طوارئ، لاستقبال المرضى وإجراء التدخلات الطبية العاجلة في كافة التخصصات.
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى تكليف إدارة مستشفيات قصر العيني بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المُقدمة بمختلف الأقسام والوحدات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وعدم الزحام داخل أقسام المستشفيات فى ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المرضى.

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