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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على شروط الاشتراك في الدورات التدريبية بآداب القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 قالت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، إن الكلية تنظم عدد من الكورسات والدورات التدريبية لتعلم اللغات منها اللغة الإسبانية واللغة البرتغالية، وأن مركز الدراسات الثقافية الإيبيروأميركية فى كلية الآداب أعلن عن خمسة كورسات صيفية مختلفة وفقا لاحتياجات الطالب واونلاين تسهيلا عليه مع أساتذة متخصصين.

وأوضحت أن الدورات التدريبية هي محادثة مستوى مبتدىء، نيوس كاردينيوسا ( مرتين مساءا فى الاسبوع من ١ يوليو إلى ٣٠ أغسطس) - محادثة مستوى متوسط، نيوس كاردينيوسا (مرتين مساءا فى الأسبوع من ١ يوليو إلى ٣٠ أغسطس) - اللغة الإسبانية مستوى A1، سارة هانى (مرتين مساءا فى الأسبوع من ١٥ يونيو إلى ٣٠ أغسطس) - اللغة الإسبانية مستوى A2، سارة هانى (مرتين مساءا فى الأسبوع من ١٥ يونيو إلى ٣٠ أغسطس) - اللغة البرتغالية مستوى A1، الدكتورة ماجد الجبالي (مرتين مساءا فى الأسبوع  من ١ يوليو إلى ٣٠ أغسطس).

اما عن كيفية الإشتراك التسجيل بكورسات كلية الأداب جامعة القاهرة فهي كالتالي:

1- يختار الطالب الكورس و يرسل رسالة على الواتساب للمسؤول المالى للمركز.

2- يكتب  الطالب اسمه بالكامل و اسم الكورس بالكامل و المستوى المحدد أعلاه بدقة.

3- صورة من البطاقة الشخصية.

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4- عندما يكتمل العدد فى الكورس يرسل للطالب رسالة على الواتساب فيها كيفية الدفع و الكود الخاص به لدفع رسوم الكورس.

5- يدفع الطالب الرسوم و يرسل صورة من الوصل على نفس رقم الواتساب للمسؤول المالى للمركز، لكى يحصل على روابط المحاضرات 01060981565.

6- غلق باب التسجيل يوم ٢٠ يونيو ٢٠٢٣.

7- رسوم كل كورس ٧٥٠ جنيه.

8-الكورسات لا تقتصر فقط على طلاب جامعة القاهرة  لكنها مفتوحة لجميع المهتمين.

وعلى جانب آخر عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

ووجه الدكتور محمد الخشت، الشكر لعمداء الكليات على الأداء المتميز لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها إدارة جامعة القاهرة، والعمل خلال فترة الامتحانات طبقا لآليات الإدارة وسيناريوهات التعامل الموضوعة، بالإضافة إلى الالتزام بسرعة إعلان النتائج واستخراج الشهادات أو الإفادات خاصة لطلاب البكالوريوس والليسانس بما يساهم في سرعة توجههم إلى إدارات  التجنيد لأداء الخدمة العسكرية.

وشدد الدكتور الخشت، على ضرورة الاهتمام بالكوادر الطلابية والأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية في مختلف المجالات، وتوفير متطلبات تنفيذ أنشطة فاعلة للطلاب، وانطلاق معسكر قادة المستقبل لإعداد الكوادر الطلابية، ووضع خريطة للأنشطة الطلابية تتضمن فتح الملاعب الرياضية أمام الطلاب لممارسة الأنشطة، وتنظيم دورات تدريبية للطلاب، وتنمية المهارات القيادية لديهم، وزيادة مداركهم وانتمائهم لوطنهم، وعقد محاضرات تثقيفية، وتجهيز الملاعب والأنشطة الرياضية ومعسكرات الجوالة المختلفة.

كلية الاداب جامعة القاهرة جامعة القاهرة

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