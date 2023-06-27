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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حاسبات حلوان تعلن نتائج برامج الدراسات العليا

الدكتور أسامة إمام
الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

أعلن اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 نتيجة برامج الدراسات العليا بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان وذلك تحت رعايه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان  الذي يولي  اهتماما كبيرا بضمان جوده العمليه التعليميه وتوفير بيئه تعليميه مثاليه لطلاب الدراسات العليا  وتحت رياده الدكتور عماد ابوالدهب  نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث.

صرح الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بأن مجلس الكلية قد اعتمد  نسب النجاح لمرحلة الدراسات العليا شعبة عامة وبرامج علوم البيانات والأمن السيبراني وهندسه البرمجيات وأعلنت نتائج جميع الفرق علي الموقع الرسمي لجامعه حلوان.

وأوضح عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ان نتيجة هذا الفصل الدراسي تحظي بحضور اول دفعة من طلبة الماجستير في علوم البيانات ودبلومة الامن السيبراني بالكلية. كما شهدت أيضا انتهاء طلبة الدفعة الأولى من برنامج دكتوراه هندسة البرمجيات من دراسة المقررات التأهيلية للبدء في عمل الأبحاث في هذا القطاع الحيوية من صناعة البرمجيات، والتي تهدف الى ابتكار الأساليب والطرق الحديثة لصناعة البرمجيات من اجل المساهمة في تقدم صناعة البرمجيات في مصر وتقديم منتج مصري عالمي في هذا القطاع الحيوي، وهذا سيساهم بدوره في وضع مصر على خريطة تصدير البرمجيات، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي وفى نفس الوقت يساهم في تحقيق التحول الرقمي في ضوء رؤية مصر 2030.

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وأوضح الدكتور سيد عبد الجابر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي ، أن مجالات علم البيانات والامن السيبراني وهندسة البرمجيات هي المجالات المناسبه لأكثر الوظائف المطلوبة في سوق العمل وأكثرها انتشارًا عالميًا.

وتابع: إن مجال علوم البيانات مطلوب بشدة بسبب اهميته وتأثيره الكبير على مجالات اخري مثل تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ودعم اتخاذ القرار، وهذا يساهم بشكل مباشر في تطوير حياة الناس بشكل فعال، أما برنامج الامن السيبراني فهو واحد من اهم العناصر المكونة لمجال تكنولوجيا المعلومات لدرجة أن موظفيه يحصلوا على 9% كعائد مالي أكثر من العاملين في أي قطاع آخر من مجالات تكنولوجيا المعلومات.

واسترسل: ولأهمية الأمن السيبراني، و الكلية تتعاون  مع أحد الشركات العالميه الرائدة في هذا المجال للإشراف على مشروعات التخرج في مرحلة الدبلوم، وهو ما أضاف واقعية للحلول التي قدمها الدارسين في مشروعاتهم. وان شاء الله سيتم استكمال هذه المشروعات في الفصل الدراسي القادم تحت أشرف نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية بالإضافة الى مجموعة من مهندسي الشركة.

استطرد: اما مجال هندسة البرمجيات فهو عامل مهم في تطوير مسارات البحث المختلفة لبناء تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وهو يساعد على فهم وتعلم المهارات اللازمة لتطوير طرق بناء الحلول البرمجية المتكاملة، وابتكار حلول معلوماتية جديدة للمشكلات التي تتعرض لها المؤسسات والحكومات في ظل منظومة التحول الرقمي. هذا بدوره يقدم منتجات تساهم في تنمية الاقتصاد القومي وتقديم حلول تكنولوجية مصرية مبتكرة  لدول المنطقة، كما يساعد على عقد شراكات مع مؤسسات عالمية.

لمزيد من المعلومات عن برامج الدراسات العليا بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان يمكن زيارة الصفحة الرسمية على فيسبوك من خلال الرابط التالي: https://www.facebook.com/fci.helwan.edu

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