عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تعلن نتائج الطلاب

الدكتور أسامة إمام
الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

اعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان عن نتائج مرحله البكالوريوس وذلك تحت رعايه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الذي يولي اهتماما كبيرا بضمان جوده العمليه التعليميه وتوفير بيئه تعليميه مثاليه لابنائنا الطلاب.

صرح الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بأن مجلس الكلية قد اعتمد  نسب النجاح لمرحلة البكالوريوس شعبة عامة وبرنامجي هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية وأعلنت نتائج جميع الفرق علي الموقع الرسمي لجامعه حلوان، تحت رياده الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب. 

وأوضح أن نسبه النجاح للفرقة الأولي  هي 91.3%  بينما كانت نسبه النجاح للفرقة الثانية 94.6% أما عن النسبه للفرقة الثالثة فكانت 96 ٪، وبلغت نتيجة النسبه للفرقة الرابعة 90.5% أما عن البرامج المميزة فبلغت النسبه 95% لبرنامج هندسة البرمجيات، بينما كانت نسبه النجاح في برنامج المعلوماتية الطبية 96%.

أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة يتحدث مع صدى البلد عن إسهاماتها ودورها في منظومة التعليم الجامعي.. فيديو

اشادت الدكتورة منال عبدالقادر بمشروعات الطلاب والتي بلغت 225 مشروع، حيث ناقش قسم نظم المعلومات ببرامجه المختلفة 158 مشروع ، بينما ناقش قسم علوم الحاسب 67 مشروع، وافادت بأنه قد  تم مراجعة استيفاء شروط التخرج لطلاب المستوي الرابع  وتسليمها للجامعة وفي انتظار قرارات معالي الاستاذ الدكتور  رئيس الجامعة بتخريج الطلاب.

وقد أعرب امام  عن تقديره لقطاع شئون التعليم والطلاب بالكليه تحت  قيادة الأستاذة الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على ما تقوم به من جهد وتفاني وحرصها الدائم على انتظام الدراسة والحفاظ علي حقوق طالبات وطلاب الكليه والالتزام بالخطه الدراسيه  المعتمده من سياده الاستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعه للتعليم والطلاب ، والتقدير موصول لكل  اعضاء هيئه التدريس بالكلية علي اخلاصهم وحرصهم علي تقديم افضل خدمه تعليميه لأبنائنا الطلاب  اضافه الي جهد سيادتهم بجميع الكونترولات  حيث كانوا كخليه نحل  تعمل بكل جديه و بشكل يومي أثناء الامتحانات ويتم التصحيح والرصد لكافة الامتحانات أول بأول.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان جامعة حلوان مرحلة البكالوريوس مشروعات الطلاب Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلق على أزمة تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

عاجل.. إلغاء حكم حبس سلمى الشيمي وإحالة القضية لمحكمة القاهرة

عاجل .. الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع مدافع تشيلسي

ابنة شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الجربوعة وخمارة وبراشيم| أسماء قرى مصرية تثير الجدل.. والتنمية المحلية: مش هنغيرها

زيادة الإنتاجية والدخل... 10 فوائد للري الحديث والذكي |تعرف عليها

أدعية وقفة عرفة 2023 .. 14 كلمة وردت عن سيدنا النبي

أوكرانيا تلوم الغرب على تعثر هجومها المضاد.. تفاصيل

بعد أزمة توقيعه لبراميدز.. والدة سيف فاروق جعفر: أبوه مايعرفش حاجة عننا

لحوم بـ180 جنيها وتخفيضات 50 % على السلع| جهود الحكومة لتأمين احتياجات المواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم العمر| مفاجأة ابنها الطيار أنستها فرحة الحج .. إيه الحكاية؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

3 مشروبات قبل النوم تساعد على خسارة الدهون

خطوات بسيطة تخلصك من السموم بجسمك

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ