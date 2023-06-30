مستقبل إنتاج الهيدروجين الأخضر .. ندوة بـ كلية النانو تكنولوجي جامعة القاهرة

تنظم كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة ملتقى علمي والذي يتم عقده شهرياً خلال الأسبوع الثاني و الرابع من كل شهر، ويأتي الملتقي تحت رعاية الدكتورة رباب محمود الشريف عميد الكلية، والدكتور خالد سليمان سليمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

ويشارك في الملتقي العلمي لكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي الدكتور علي عبد الحفيظ من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وسوف يلقي محاضرة عن "مستقبل إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصنيع خلايا الوقود ".

ويقام الملتقي العلمي يوم الأربعاء الموافق ٥ يوليو ٢٠٢٣ في تمام الساعة ١ ظهراً بقاعة (٢)، كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي، جامعة القاهرة فرع الشيخ زايد.

وعلى جانب آخر أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنجازًا جديدًا للجامعة في التصنيفات العالمية، حيث جاءت جامعة القاهرة في المرتبة 371 عالميًا لأول مرة في التصنيف الإنجليزي العام (QS) لعام 2023/ 2024؛ حيث قفزت الجامعة خلال عام واحد 184 مركزًا بنسبة تطور 33% عن العام السابق حيث كان الترتيب في الفئة من 551 إلى 560 عالميًا.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة سبق أن حققت في ذات التصنيف هذا العام تقدمًا كبيرًا على مستوى التخصصات العلمية حيث ظهرت في 32 تخصصًا من إجمالي 54 تخصصًا أبرزها مجال هندسة البترول احتلت المركز (40) عالميًا، والصيدلة وعلم الأدوية احتلت المرتبة (85) عالميًا، وفي العلوم البيطرية احتلت المركز (51-70) عالميًا، وطب الأسنان (51-80) عالميًا، وإدارة الترفيه الضيافة (101-150) عالميًا، وعلم الآثار (101-150) عالميًا، وفي الطب حققت جامعة القاهرة المركز (151-200) عالميًا، والهندسة والتكنولوجيا حققت جامعة القاهرة المرتبة (141)، وفي العلوم الحياتية والطبية حققت جامعة القاهرة المرتبة (163)، وفي إدارة الإحصاء (151-200) عالميًا. وفي العلوم الإنسانية والفنون حققت جامعة القاهرة المرتبة (243) عالميًا لأول مرة في تاريخها، وفي العلوم الطبيعية حققت جامعة القاهرة المرتبة (272)، وفي العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال حققت جامعة القاهرة المرتبة (272) عالميًا.