حقيقة وفاة رئيس الشيشان بسبب المرض

نفى الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، في بث فيديو مباشر عبر "إنستجرام" شائعات وفاته عقب الاختفاء الأخير.

وقال قديروف خلال البث "بينما تستمر الكلاب بالنباح، تواصل قافلتنا مسيرها. يجب أن نوضح أمرا هنا، نحن أحياء ونعيش بهدوء ونتناول طعامنا، فالحياة مثيرة، وتحديدا عندما تكون قصيرة. ولهذا السبب نحن لا نريد أن نحيا حياة طويلة، فنحن نفضل أن نعيش حياة قصيرة ملؤها الشرف والكرامة".



وأظهر مقطع الفيديو قديروف ونائب رئيس مجلس الدوما الروسي ديليمخانوف جالسين في المطبخ يرتشفان الشاي ويتناولان الطعام.

وجاء فيديو قديروف عقب انتشار شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حول إصابته بمرض خطير واختفاء ديليمخانوف.