عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 13 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على جنين

العدوان على جنين
العدوان على جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استشهاد 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

 

واندلعت اشتباكات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.


وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الطيران نفذ غارات جوية على مواقع في مخيم جنين. فيما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال نفذت اقتحام ضخم على مخيم جنين.

ومن ناحية أخرى، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحامات المستوطنين واليهود المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك يومياً، وأداء طقوس تلمودية في باحاته، مؤكده أن هذا التصعيد جزءاً لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس.

الهجوم الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي على جنين الخارجية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

على طريقة إمام عاشور.. خالد الغندور يسخر من انتقال رمضان صبحي للأهلي

هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن هدف فيوتشر في الأهلي .. فيديو

بعد قصة الخروف.. فستان رضوى الشربينى يكشف عن عملية نحت خضعت لها

أحمد عاطف يفتح النار علي كولر بعد اتهامه بإضاعة الوقت

انتقاد شديد اللهجة من كولر لـ كهربا

من يؤخر صلاة العشاء بعد منتصف الليل.. احذره لـ5 أسباب

ترشيحاتنا

أسعار الريال السعودى رسميا في مصر اليوم الإثنين

دعاء الفجر للنجاح والتوفيق في الدراسة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

قرب على 4 شهور.. مفاجأة سارة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

أرقام تهمك في الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 13 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على جنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثقافة قنا تناقش مكتسبات ثورة 30 يونيو |صور

إطلالة إيمان العاصي على البحر تثير ضجة| شاهد

بتتكسر وضعيفة... تناول هذه الفيتامينات لعلاج الأظافر

طريقة عمل فطائر البسطرمة بمذاق لا يقاوم

فيديو

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ