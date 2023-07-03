استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 13 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استشهاد 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

واندلعت اشتباكات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الطيران نفذ غارات جوية على مواقع في مخيم جنين. فيما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال نفذت اقتحام ضخم على مخيم جنين.

ومن ناحية أخرى، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحامات المستوطنين واليهود المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك يومياً، وأداء طقوس تلمودية في باحاته، مؤكده أن هذا التصعيد جزءاً لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس.