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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توقعات بانخفاض تنسيق قبول كليات الطب والهندسة 2023

ثانوية عامة 2023
ثانوية عامة 2023

يواصل طلاب الثانوية العامة 2023 ، امتحانات نهاية العام والتى تعد أصعب مرحلة تعليمية يمر بها الطلاب ويبحث العديد من الطلاب عن توقعات خبراء التعليم عن تنسيق الجامعات 2023 .

توقعات تنسيق الجامعات 2023 

قال الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج ، أن صعوبة بعض المواد في امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف تؤثر بشكل كبير علي تنسيق الجامعات 2023 .

وتوقع الدكتور حسن شحاتة خلال تصريحاته لـ صدي البلد  انخفاض تنسيق الجامعات 2023 مقارنة بالعام الماضي  خاصة في الشعبة العلمية ،، أما بالنسبة للشعبة الادبية، فستكون مرتفعة هذا العام بناءً على سهولة بعض المواد .

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لذلك ،سوف نشاهد تنسيق كلية الحقوق هذا العام مرتفعه مقارنة بالعام الماضي بسبب نسبة النجاح وخاصة لطلاب الشعبة الأدبية دون العلمية.

وأشار الدكتور حسن شحاتة إلي أن كليات الطب والهندسة سوف ينخفض تنسيقها مقارنة بالعام الماضي وسوف يكون انخفاض طفيف للغاية .

وأكد  الدكتور حسن شحاتة  ، أن نتائج  الطلاب لم تتساو بالعام الماضي مشيرا إلى أنها ستكون منخفضة مما يؤدي إلى تغيير التنسيق بالجامعات بشكل ملحوظ لصالح الطالب مؤكدا أن الوزارة تعمل علي مصلحة الطالب في المقام الأول مع تقديم مادة علمية تفيد الطالب بشكل كبير . 
 

وتابع ، أنه لا بد من  وجود بدائل جيدة للكلية المخطط لها  من قبل طلاب الثانوية العامة، مشيرة إلى وضع هدف أو هدفين آخرين  لطلاب الثانوية العامة.
 

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