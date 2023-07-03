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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم المنيا.. فتح باب التقدم للتنسيق الإلكتروني لأولى ثانوي حتى 20 يوليو الجاري

التنسيق الإلكتروني
التنسيق الإلكتروني للصف الأول الثانوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، برئاسة حمدي مصطفي القائم بأعمال وكيل وزارة والتربية والتعليم بالمحافظة، أن المرحلة الاولي لتقدم الطلاب للتنسيق الالكتروني للصف الأول الثانوي لـ« العام، والفني» سوف تنتهي يوم 20 يوليو الجاري.

 

حيث تم فتح باب التقدم للتنسيق الالكتروني للمرحلة الأولي للصف الأول الثانوي « عام،  وفني»  يوم السبت الموافق واحد يوليو من الشهر الجاري للعام الدراسي 2023-2024 ويستمر حتى 20 يوليو الجارى.


كما نوهت مديرية التربية والتعليم بالمنيا خلال صفحتها الرسمية، أن التقديم سوف يتم من خلال كود الطالب المستخدم في ملئ استمارة الشهادة الاعدادية للطالب عبر الدخول على رابط التقديم التالي:
https://tansiksec.emis.gov.eg/

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يشار إلى ان  اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اعتمد تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والخاص والثانوى الفنى على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2023 / 2024 حيث تم تحديد مجموع 218 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 180 كحد أدني للقبول بفصول الخدمات بالتعليم الثانوي العام، ومجموع 175 درجة كحد أدني للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص، ومجموع 208 كحد أدني للقبول بالصف الأول الثانوي الرياضي .

وقال حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه يتم قبول باقي الطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني بمدارس التعليم الثانوي الفني ونوعياته المختلفة (صناعي – تجارى – زراعي – فندقي – مزدوج).


يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023 ، بلغ 91247 طالباً، حضر منهم 87905 طلاب، وبلغ عدد الناجحين 65309 طلاب، بنسبة نجاح 74.29 %.

2023-2024 الالكتروني التعليم الثانوى تنسيق الإلكتروني فتح باب التقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا

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