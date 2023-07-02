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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. توزيع لحوم 174 رأس ماشية على الأكثر احتياجا بالتعاون مع 120جمعية

توزيع لحوم الاضاحى
توزيع لحوم الاضاحى البلدية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا عن ذبح 174 رأس ماشية كأضاحي وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بقرى و مراكز المحافظة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى والوحدات المحلية والطب البيطرى خلال أيام عيد الأضحى ضمن حملة صك الأضحية.

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وأكد المحافظ على الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدنى فى دعم برامج التنمية الشاملة والمستدامة وترسيخ مفاهيم التكافل بين فئات المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية مثمنا الدور الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير لافتا إلى أنه تم مراعاة العدالة حسب التوزيع الديموغرافي لضمان وصول الأضاحى للفئات المستهدفة على مستوى مراكز المحافظة التسعة.

وأوضح إبراهيم فرج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بالمنيا أن عمليات ذبح الأضاحى تمت وفق خطة متكاملة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والطب البيطرى والصحة والتضامن الاجتماعى، وتم الذبح فى ٩ مجازر وبمساهمة ١١٩ جمعية شريكة، حيث تم توزيع اللحوم على ٢٧ ألف أسرة بواقع ١١٥ قرية على مستوى مراكز المحافظة.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا أسر الأكثر احتياجا التنمية الشاملة والمستدامة توزيع اللحوم صك الأضحية

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