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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: إزالة 70 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا جهود الوحدات المحلية على مستوى المحافظة فى تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وفروعها بالمراكز.

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وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ ستبدأ السبت  ٨ يوليو الجارى وتنتهى ٢٨ من نفس الشهر.

وأسفرت الحملات عن إزالة ٧٠ حالة تعد على مستوى مراكز المحافظة التسعة، ففى المنيا تم إزالة ١٩ حالة منها ١٥ حالة بقرى تلة ونزلة حسين والبرجاية و٤ حالات بحي غرب المدينة، فيما أزالت الوحدة المحلية ببنى مزار ١٧ حالة موزعة بين قرى: ( الحسينية وشلقام و صندفا وأبوجرج) بالإضافة إلى حالات تعد بحى شمال وحى جنوب المدينة، وفى مغاغة تم إزالة ١٩ حالة منها ٩ حالات تعد بالبناء على أراضى زراعية بقرية بلهاسة و كفر المداور و٥ حالات بقرية طنبدى و٥ حالات بقرية أبا، كما أزالت الوحدة المحلية بالعدوة ٤ حالات تعد على أراضى أملاك دولة خارج الحيز العمراني منها: حالتان بقرية زاوية برمشا وحالة بقرية المسيد وأخرى بقرية الشيخ مسعود، وفى سمالوط تم إزالة ٣ حالات تعد واحدة بقرية الوفاء وحالة بقرية الصليبة بشوشة والثالثة بحى شمال المدينة، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز مطاى حالتى تعد الأولى بقرية أبو عزيز والثانية بقرية كوم شفا.

وفى جنوب المحافظة، أزالت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص حالة تعد فى المهد بقرية ابيوها، وفى ديرمواس تم إزالة حالة تعد بقرية دلجا، وفى ملوى تم إزالة ٤ حالات تعد الأولى بتونا الجبل و الثانية بدير أبوحنس والثالثة بالروضة والرابعة بعرب بنى خالد بقرية ابشادات.

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