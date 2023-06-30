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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لخلافات الجيرة.. إصابة 9 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بملوي جنوب المنيا

حادث مشاجرة بالمنيا
حادث مشاجرة بالمنيا

أصيب 9 أشخاص في أنحاء متفرقة بالجسم، إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بحي جنوب مدينة ملوي بالمنيا، بسبب تجدد خلافات جيرة سابقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بين أفراد عائلتين بحي جنوب مدينة ملوي، بسبب تجدد خلافات جيرة سابقة، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بطلقات خرطوش في أنحاء متفرقة بالجسم.

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تم نقل جميع المصابين إلى مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتبين بالفحص وإجراء التحريات الأولية أن حالتهم العامة مستقرة، وجري تقديم الاسعافات الأولية لهم، ووضع 3 منهم تحت الملاحظة لحين تماثلهم للشفاء، وانتقل فريق من وحدة المباحث الجنائية للسيطرة علي المشاجرة وضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة والتحري حول الظروف والملابسات.

وعززت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط المشاجرة منعا لوقوع أية تداعيات أو تجدد الاشتباكات مرة أخري بين الطرفين، وتم عمل كردون أمني، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.

 

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