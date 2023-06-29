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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

41 مخالفة تموينية في حملات رقابية على أسواق مركزين بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة بالمنيا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية وخاصة أيام عيد الأضحى المبارك، لمراقبة أسعار السلع وجودتها ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ، ومنع الغش التجارى و التصدى لأى محاولات احتكار لتعطيش السوق.

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فقد تم ضبط 35 مخالفة تموينية لمخابز بلدية بالمركز تنوعت ما بين : نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم نظافة، وعدم صرف بون، وعدم وجود سجل تجارى.

ومن جانبه، تفقد تاج او سداح رئيس المركز عددا من محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من مدى توافر كميات الوقود اللازمة والالتزام بالأسعار المقررة وعدم استغلال المواطنين وخاصة خلال أيام العيد، كما تفقد مواقف سيارات الأجرة للوقف على مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب، والالتزام بخطوط سير كافة وسائل المواصلات لضمان انتظام حركة المرور

وفى مركز مطاى، أعلن هشام فايز رئيس المركز أنه تم تحرير 6 محاضر تموينية لعدم وجود شهادة صحية، وذلك خلال حملة تفتيشية لضبط مخالفات الأسواق .

أعمال نظافة لكورنيش النيل ورفع مخلفات ذبح الأضاحى من أمام مجازر قرى المنيا


قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برفع المخلفات وأعمال النظافة للكورنيش والشوارع المتفرعة منه بطول حوالي 6 كيلو مترات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بمواصلة أعمال النظافة ورفع المخلفات وخاصة الكورنيش بوصفه المتنفس الرئيسى لأبناء المحافظة، وكونه الأيقونة الحضارية لعروس الصعيد .

من جانبه، أعلن اللواء أ.ح هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بكافة أحياء المدينة وخاصة منطقة كورنيش النيل ، بالإضافة إلى حملات النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية بنزلة حسين و ورفع مخلفات الذبح من مجازر قرى بنى محمد سلطان، و صفط الخمار، والمطاهرة البحرية، مضيفا أنه تم تحرير 20 محضر إشغال بمدينة المنيا، وشملت 15 محضرا بشوارع ابن خصيب، والمحطة، والكورنيش، إلى جانب 5 محاضر إشغال بحى غرب .

أسامة القاضي محافظ المنيا الاسواق والمحال التجارية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رفع المخلفات مطابقتها للمواصفات

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