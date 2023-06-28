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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب أدائه الصلاة.. محافظ المنيا يهنىء المصلين بعيد الأضحى المبارك

محافظ المنيا يهنيء
محافظ المنيا يهنيء المصلين

 أدى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة مدرسة الفريق صفى الدين أبو شناف الثانوية العسكرية بمدينة المنيا، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد ضبش حكمدار مديرية أمن المنيا، واللواء أ.ح هاني بدوي رئيس مدينة المنيا، والشيخ الدكتور حسانين عبدالحكم، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

 ألقى وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد تحدث فيها عن الامتثال لأوامر الله عز وجل والتدبر فى شعيرة الفداء وما فيها من قيم الطاعة و الصبر ، واستجابة الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام لأوامر الله، وفضل الأضحية، وأن  الأعياد تأتى بعد الالتزام بالطاعات ، وآداب وسنن العيد، وأهمها التوسعة على الأهل والفقراء والأيتام والمحتاجين، وضرورة اغتنام مثل تلك المناسبات والأعياد في صلة الرحم، والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح والسلام التي يدعو إليها الدين الإسلامي.

بالصور.. مراكز شباب المنيا تستقبل المواطنين لأداء صلاة العيد وسط أجواء الفرحة

وسط أجواء من الفرحة.. أهالي المنيا يحتفلون بعيد الأضحى المبارك

  وحرص المحافظ عقب الصلاة على تهنئة المصلين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات، ويحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يكون عيدا سعيدا، أعاده الله على الجميع بالخير والسلام.

أسامة القاضي محافظ المنيا التنفيذ التسامح والسلام السكرتير العام للمحافظة صلاة عيد الأضحى المبارك وكيل وزارة الأوقاف

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