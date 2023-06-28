عقب أدائه الصلاة.. محافظ المنيا يهنىء المصلين بعيد الأضحى المبارك

أدى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة مدرسة الفريق صفى الدين أبو شناف الثانوية العسكرية بمدينة المنيا، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد ضبش حكمدار مديرية أمن المنيا، واللواء أ.ح هاني بدوي رئيس مدينة المنيا، والشيخ الدكتور حسانين عبدالحكم، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

ألقى وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد تحدث فيها عن الامتثال لأوامر الله عز وجل والتدبر فى شعيرة الفداء وما فيها من قيم الطاعة و الصبر ، واستجابة الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام لأوامر الله، وفضل الأضحية، وأن الأعياد تأتى بعد الالتزام بالطاعات ، وآداب وسنن العيد، وأهمها التوسعة على الأهل والفقراء والأيتام والمحتاجين، وضرورة اغتنام مثل تلك المناسبات والأعياد في صلة الرحم، والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح والسلام التي يدعو إليها الدين الإسلامي.

وحرص المحافظ عقب الصلاة على تهنئة المصلين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات، ويحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يكون عيدا سعيدا، أعاده الله على الجميع بالخير والسلام.