وسط أجواء من الفرحة.. أهالي المنيا يحتفلون بعيد الأضحى المبارك

قدم صدى البلد بثا مباشرا لصلاة عيد الأضحى وخطبة العيد، كما رصدت حالة من الفرحة والسعادة بين المواطنين بعيد الأضحى بالمنيا.



وحرص الأهالي علي الذهاب للمساجد والساحات بصحبة أبنائهم واصدقائهم.

ومن جانبه أعلن اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا تخصيص 202 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى المحافظة بواقع 17 ساحة بمركز العدوة وبنى مزار 33 ساحة ومطاى 10 ساحات وسمالوط 13 ساحة ومغاغة 17 ساحة وفى المنيا 47 ساحة وأبوقرقاص 36 ساحة وملوى 19 وديرمواس 10 ساحات.

وشدد على القيام بتكثيف حملات النظافة وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة استعدادا لاستقبال جموع المصلين.

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شاهد لينك البث المباشر



https://fb.watch/lrv2XCNyq_/

