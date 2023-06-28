بالصور.. مراكز شباب المنيا تستقبل المواطنين لأداء صلاة العيد وسط أجواء الفرحة

استقبلت مراكز شباب محافظة المنيا بمختلف المدن والأحياء القرى والنجوع عشرات الآلاف من المصلين لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك ، وفقا ما خصصتة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الأوقاف من ساحات بمراكز الشباب لإقامة شعائر صلاة العيد برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والبالغ عددها 58 مركز شباب لإقامة شعائر صلاة العيد به.

وتوافد المصلون من مختلف القرى والمدن والنجوع على ساحات الصلاة المعدة بمراكز الشباب بعد تجهيز الساحات والملاعب من قبل العاملين بمراكز الشباب والمتطوعين الشباب من أندية التطوع والكشافة والجوالة والكيانات الشبابية بعد أداء صلاة العيد تم توزيع الهدايا والحلوى على الأطفال احتفالا بالعيد .



وأكد مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن المديرية قامت برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الاضحى المبارك، من خلال غرفة العمليات التى تم إعدادها بالمديرية وتتكون من مدير عام المديرية ووكلاء ومعاونى المديرية وذلك لمتابعة سير فاعليات الاحتفال بعيد الاضحى المبارك بكافة مراكز الشباب واستقبال اى شكاوى أو طوارئ للتعامل معها بشكل سريع كما يقوم المركز الإعلامي بالمديرية بنقل الاحتفالات ومتابعة الفاعليات بصورة مباشرة ولحظية من خلال المنسقين الاعلاميين المتواجدين بكافة مراكز الشباب ،حتى تصل الصورة كاملة لما يتم تقديمة بمراكز الشباب للجمهور من برامج وانشطة وفاعليات خلال أيام العيد بمبادرة العيد أحلى.

يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تطلق مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، بالتعاون والتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بعد نجاحها الكبير فى العامين السابقين والتى تدخل عامها الثالث على التوالي.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الأضحى المبارك لإستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد.

موكدا ان دور مراكز الشباب التنويرية الجاذبة للنشء والشباب، خاصة بعد الطفرة الانشائية الكبيرة التى شهدتها مراكز الشباب خلال السنوات الأخيرة على مستوى الجمهورية والتى تمكنها من استيعاب المواطنين والاعضاء وتقديم البرامج والأنشطة بالشكل الذي يليق بالمواطن المصري.

المصلون بمراكز الشباب

المصلون بمراكز الشباب

المصلون بمراكز الشباب

المصلون بمراكز الشباب