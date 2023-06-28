محافظ المنيا: إزالة 40 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة

استمرار الحملات خلال العيد..

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، خلال أيام عيد الأضحى المبارك مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون .

ووجه المحافظ وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وأفرعها فى المراكز بالتنسيق مع الوحدات المحلية لرصد أى مخالفات للبناء والتعديات والتدخل السريع لمنعها فى المهد .

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ قامت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بإزالة 40 حالة تعد على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة، بواقع 20حالة تعد بمركز بنى مزار، والتى شملت 9 حالات تعد على أرض إصلاح زراعى بقرية دير السنقورية و5 حالات بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقرية شلقام وحالة تعد بالبناء على أرض زراعية بحى غرب المدينة وحالتى تعد بقرية صندفا وحالة تعد على أرض زراعية بقرية نزلة عمرو التابعة لمجلس قروى الحسينية وحالتى تعد بمجلس قروى بنى صامت منها حالة تعد على أرض أملاك دولة بقرية حماضة و أخرى تعد على أرض زراعية بقرية الناصرية .

وفى مركز مطاى أزالت الوحدة المحلية 7 حالات تعد ضمت حالتى تعد على أرض زراعية بقريتى أبو عزيز و عزبة أبو اسماعيل ،و3 حالات تعد بحى غرب المدينة ، وحالتى تعد بقرية منبال ، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس من إزالة 4 حالات بناء مخالف بقرية دلجا ، وفى مركزأبوقرقاص تم إزالة حالتى تعد بقرية الشيخ تمى ، وحالة تعد بالبناء فى المهد بعزبة داود بمركز سمالوط ، وفى مركز المنيا تم إزالة 6 حالات تعد على الأرض الزراعية بقرى ( صفط الخمار،وتله، ودمشير، والبرجاية ) .

