استمرار فعاليات مبادرة العيد أحلى وفرق ميدانية للمرور على مراكز الشباب بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الشباب و الرياضة في استمرار فعاليات مبادرة " العيد أحلى" طوال أيام العيد من خلال فتح أبواب مراكز الشباب بجميع مراكز ومدن المحافظة لاستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم .

من جانبه أوضح مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن فعاليات المبادرة مستمرة خلال إجازة العيد حيث تستقبل مراكز الشباب الأعضاء والرواد من جميع الفئات العمرية فى حدائق الأطفال، والملاهي، وحمامات السباحة، والكافيهات، والملاعب، وممارسة الألعاب الخفيفة مثل : تنس الطاولة، بلياردو، بلاي ستيشن، الكراسي الموسيقية، فضلا عن الاستمتاع بالفقرات الفنية والاستعراضية التي تقدمها مراكز الشباب للأعضاء، بالإضافة إلى توزيع الهدايا علي الأطفال، مضيفا إلى أنه تم الاحتفال بثورة 30 يونيو المجيدة ، بإذاعة الأغاني الوطنية واستقبال المترددين والرواد بالأعلام والورود والهدايا ،تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن هناك متابعة للمراكز أثناء الاحتفالات من خلال غرفة عمليات المديرية بالإضافة إلى فرق ميدانية للمرور على مراكز الشباب لرصد أى مشكلات أو معوقات قد تواجه الرواد و حلها بأقصى سرعة .