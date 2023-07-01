عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار فعاليات مبادرة العيد أحلى وفرق ميدانية للمرور على مراكز الشباب بالمنيا

مبادرة العيد أحلى
مبادرة العيد أحلى بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الشباب و الرياضة في استمرار فعاليات مبادرة  " العيد أحلى" طوال أيام العيد من خلال فتح أبواب مراكز الشباب بجميع مراكز ومدن المحافظة لاستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم .

المنيا.. تحرير 27 محضرا تموينيا فى حملة مكبرة على مخابز العدوة وأبوقرقاص

لخلافات الجيرة.. إصابة 9 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بملوي جنوب المنيا

من جانبه أوضح مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن فعاليات المبادرة مستمرة خلال إجازة العيد حيث تستقبل مراكز الشباب الأعضاء والرواد من جميع الفئات العمرية فى حدائق الأطفال، والملاهي، وحمامات السباحة، والكافيهات، والملاعب، وممارسة الألعاب الخفيفة مثل : تنس الطاولة، بلياردو، بلاي ستيشن، الكراسي الموسيقية، فضلا عن الاستمتاع بالفقرات الفنية والاستعراضية التي تقدمها مراكز الشباب للأعضاء، بالإضافة إلى توزيع الهدايا علي الأطفال، مضيفا إلى أنه تم الاحتفال بثورة 30 يونيو المجيدة ، بإذاعة الأغاني الوطنية واستقبال المترددين والرواد بالأعلام والورود والهدايا ،تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن هناك متابعة للمراكز أثناء الاحتفالات من خلال غرفة عمليات المديرية بالإضافة إلى فرق ميدانية للمرور على مراكز الشباب لرصد أى مشكلات أو معوقات قد تواجه الرواد و حلها بأقصى سرعة .

30 يونيو المجيدة احتفالا احتفالات أسامة القاضي محافظ المنيا الفقرات الفنية والاستعراضية الفقرات الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هذه قائمة التهم الموجهة له| تشميع وغلق محل جزار المونوريل .. صور

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

قضى العيد على "البورش"| القصة الكاملة لضبط "جزار المونوريل".. وهيئة الأنفاق تكشف حالة الكوبري

السبيل الوحيد.. خبير لوائح يعلق على أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

يعادل حجم إنتاج ظهر | الإعلان عن اكتشاف حقل غاز جديد خلال الفترة المقبلة.. فيديو

حفيد الزعيم يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

الكيلو بـ 20 ألف جنيه.. ماذا تعرف عن "الواغيو" أغلى لحم في العالم؟

موضوعات متعلقة

المنيا.. تحرير 27 محضرا تموينيا فى حملة مكبرة على مخابز العدوة وأبوقرقاص

ترشيحاتنا

جريمة ضد الإنسانية .. ملك هولندا يعتذر للعالم عن ممارسة بلاده للعبودية

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

النصر يحسم موقف كريستيانو رونالدو من المشاركة أمام الزمالك

رقص مع الأطفال.. التيك توكر نويل روبيسون يزور مستشفى57357.. فيديوجراف

إنقاذ الوطن.. المصريون يُجيبون عن تساؤل: «ماذا لو لم تحدث ثورة 30 يونيو؟»|فيديو

111 ألفا و907 جنيهات.. سر الغرامة الضخمة الموقعة على جزار المونوريل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| تحذير من شرب الماء بعد تناول البطيخ.. صور لخطيبة حفيد عادل إمام تثير الجدل.. سعر صادم لفستان إليسا

تتحرك بصعوبة.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نجوى كرم| شاهد

فوائد تناول اللحوم للأطفال| تعرف عليها

خبير مناعة يكشف نصائح للحفاظ على سلامة البنكرياس| تفاصيل

فيديو

شبعنا تريندات.. حسن شاكوش يعلق على الأزمة مع زوجته.. فيديو

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ