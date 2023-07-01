المنيا.. تحرير 27 محضرا تموينيا فى حملة مكبرة على مخابز العدوة وأبوقرقاص

تابعت الوحدات المحلية لمحافظة المنيا حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بمواصلة التفتيش وإحكام الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار والتصدى لأى ممارسات احتكارية، خاصة أيام العيد.

فى مركز العدوة، قامت الوحدة المحلية بحملة تموينية على المخابز البلدية أسفرت عن ضبط 18 مخالفة تنوعت بين “نقص وزن، وغير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان، وعدم نظافة”.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص من تحرير 9 محاضر لمخابز بلدية تنوعت بين “إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم صرف بون، وعدم نظافة، وعدم وجود سجل تجارى، ونقص وزن”، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة للتأكد من جودة الخبز المنتج بالمخابز البلدية فى المركز.