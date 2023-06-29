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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

بعث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، جاء فيها" يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا، أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو والتي أعادت لمصر مكانتها الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي تحت قيادتكم الرشيدة..أعادها الله على فخامتكم وعلي مصرنا الغالية وشعبها العريق بالتقدم والرقي والازدهار.

 

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حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير" .

 كما بعث المحافظ برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وعدد من الوزراء ، معربا عن أمنياته بأن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه أو سوء.

ويتقدم المحافظ، بخالص التهنئة للشعب المصري وأهالي محافظة المنيا والجهاز التنفيذي للمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وينعم عليها بالخير والتقدم والازدهار.

وأكد المحافظ، أن العالم وقف احترامًا عند يوم 30  يونيو لأنه حقق إرادة الشعب المصري وعبّر عن إصراره على إعلاء كلمته في اختيار مصيره، مشيرا إلى أن جميع الإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية، كانت نتاج هذه الثورة لتحقيق البناء والتنمية.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى ذكرى ثورة 30 يونيو للرئيس عبد الفتاح السيسي

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