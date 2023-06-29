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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يتابع أقسام الطوارئ بالمستشفيات وخدمات مبادرة 100 يوم صحة خلال العيد

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع المبادرة

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكيد على جاهزية أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة ومراكزها التسعة على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد.

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كما يتابع محافظ المنيا فاعليات مبادرة 100 يوم صحة والخدمات الطبية والعلاجية التى تقدمها للمواطنين.

وأكد الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تُقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكرى، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة وزيادة الوزن، وأمراض الكلي، و دعم صحة المرأة وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة ، وكذلك مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل ، وإجراء فحوص وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، وفحص كبار السن، و فحص الأطفال المبتسرين، إلى جانب فحوص أمراض سوء التغذية ، مشيرا إلى أنّ خدمات المبادرة يتم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة ، بالإضافة إلى فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم ، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين .

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