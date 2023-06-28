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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بالفنون الشعبية والموسيقى.. ثقافة المنيا تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بالنادي الرياضي

صدى البلد

شهد نادي المنيا الرياضي، احتفالية فنية نظمها فرع ثقافة المنيا، الاثنين، ضمن فعاليات احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى ثورة ٣٠ يونيو وعيد الأضحى.

 

 وقدمت بها فرقة المنيا للفنون الشعبية فقرات غنائية راقصة تفاعل معها الحضور ومنها: التحطيب، والسحجة، والتنورة، الفرقة من تدريب الفنان سيد توني.كما قدمت فرقة المنيا للموسيقى العربية باقة من الأغاني الوطنية تدريب المايسترو أحمد الدسوقي. وجاءت الفعاليات بحضور د. رانيا عليوة مدير عام ثقافة المنيا وعدد من مسئولي النادي.

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ورشة فنون تشكيلية

 

وفي إطار الاحتفالات بذكرى الثورة، وفي ضوء خطة إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، قدم الفرع، عددا كبيرا من الورش الفنية في المواقع الثقافية التابعة، والتي عبرت في مجملها عن عيد الأضحى وذكرى الثورة ومنها ورشة فنون تشكيلية بقصر ثقافة المنيا تم خلالها عمل بوسترات وأعمال فنية، وقدم بيت ثقافة سمالوط عروض سينما أفلام وطنية وورشا فنية، أما بيت ثقافة جاهين فقدم الورش بمدرسة السلام الابتدائية ٢.

 

ورش متنوعة

 

وأقام كذلك بيت بني مزار ورشة فنية احتفالا بذكرى الثورة وذلك بمركز أمان للتأهيل النفسي والسلوكي ببنى مزار، وأقيمت الورش المتنوعة أيضا في مكتبة قلوصنا الثقافية، وبيت ثقافة العدوة وصندفا، ومكتبة بلهاسة، وقصر ثقافة ملوي، وديرمواس.

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