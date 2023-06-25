لغز ردده الملايين.. هل فرعون موسى هو الملك رمسيس الثاني؟

يعتبر رمسيس الثاني واحدًا من أشهر الفراعنة في تاريخ مصر القديم، وقد حكم مصر لمدة تزيد عن 66 عامًا، وهو أحد أطول فترات الحكم في تاريخ مصر القديمة، وقد أسس رمسيس الثاني العديد من المشاريع الضخمة في مصر، بما في ذلك بناء المعابد والقصور والمدن.

فرعون موسى

كثيرًا ما تم الربط بين فرعون موسى، ورمسيس الثاني، لكن في المقابل أثبتت الدراسات الأثرية أنهما شخصيتان مختلفتان في التاريخ المصري القديم، فرمسيس الثاني هو فرعون مصري حكم في الفترة من 1279 إلى 1213 قبل الميلاد، وهو أحد أشهر الفراعنة في تاريخ مصر القديمة وأحد الفراعنة الأكثر حكمًا ونجاحًا في الحفاظ على سيادة مصر وزيادة نفوذها وتوسيع حدودها.

رمسيس الثاني والكتاب المقدس

والمعروف تاريخيًا أن فرعون موسى هو شخصية دينية وتاريخية مهمة في الديانات اليهودية والإسلامية والمسيحية، فقد قاد شعب اليهود إلى الخروج من مصر بعد قضائهم 400 عام في العبودية، وهو شخصية مذكورة في الكتاب المقدس في العهد القديم، فقد عاش فرعون موسى ورمسيس الثاني في فترات تاريخية مختلفة، ولم يكن هناك تداخل بين حكمهما.

انتصارات شعبية

أما رمسيس الثاني فقد حقق عددًا كبيرًا من الانتصارات العسكرية خلال حكمه، حيث نجح في توسيع نفوذ مصر في المنطقة الشرقية والشمالية الغربية والجنوبية، وكان له دور كبير في إنشاء مستعمرات مصرية في بلاد الشام والنوبة والسودان الحالي.

ويعتبر رمسيس الثاني أيضًا رائدًا في العديد من المجالات الثقافية والفنية، حيث شهدت حقبة حكمه ازدهارًا في الأدب والفن والهندسة المعمارية، وقد اشتهر بإقامة معابد ضخمة ومدن وقصور، كما أنه كان مهتمًا بالأدب والفلسفة والتاريخ.