قوي ووسيم ويشبهنا الآن.. شكل فرعون مصري أراد قتل النبي موسى وابتلعته المياه

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ثقافة

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جدارية لرمسيس الثاني
جدارية لرمسيس الثاني

لطالما تساءل الجميع عن شكل المصريين القدماء خاصة الذين تم ذكرهم في قصص تاريخية، كقصة اضطهاد فرعون للنبي موسى، وأخيرا بعد سنوات من البحث والدراسة تمكن العلماء باستخدام برنامج التصوير المقطعي الذي يسمح بإعادة بناء الوجه بدقة، التوصل إلى شكل وجه الحاكم المصري القديم الذي اضطهد النبي موسى.

شكل الفرعون رمسيس الثاني

وجاءت النتائج عن شكل الملك رمسيس الثاني بتوقع شكله بين 45 و 90 عاما، وظهر حاكم مصر القديمة رمسيس الثاني في صور مفصلة جديدة تم إنشاؤها بواسطة برنامج التصوير المقطعي الذي يسمح بإعادة بناء الوجه بدقة.

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جاءت هذه النتائج في مشروع علمي مشترك قاده باحثون من مصر وإنجلترا، نظرا لأن مومياء رمسيس الثاني لم يتم دراستها رقميا من قبل،  مما سمح للمؤرخين بمراقبة الفرعون الشهير وقت وفاته ، عن عمر 90 عامًا ، لأول مرة.

استخدم العلماء صورًا مقطعية سابقة لمومياء الفرعون وطبقوا عليهم برنامج تحليل لتحليل التفاصيل، وتمكن الخبراء بعد ذلك من التفريق بين الجمجمة والمواد الأخرى المستخدمة أثناء عملية التحنيط وإنتاج صور ثلاثية الأبعاد للجمجمة.

 ثم أعيد بناء الوجه باستخدام القياسات المصرية لطبقات عضلات الوجه، ويحدد البرنامج خصائص طبقات المواد المختلفة على وجه المومياء ، مثل ضمادات الكتان العلوية ، ويسمح بفك الغلاف الرقمي للفراعنة.

وقالت د.سحر سليم ، أستاذة الأشعة في جامعة القاهرة التي قادت المشروع ، في مقابلة مع “AuntMinnieEurope.com”: "لدى المجموعات السكانية والأعراق المختلفة قياسات مختلفة في مناطق مختلفة من الوجه بما في ذلك ميل الجبهة ، ومناطق الأنف والشفتين". 

وتابعت: “النهج الأكثر علمية هو استخدام قياسات من مجموعة سكانية قريبة قدر الإمكان من موضوعك - وهذا ما فعلناه”، ثم عكس خبراء التصوير عملية الشيخوخة وكشفوا عن وجه الحاكم في سن أصغر من 45.

وأضافت د. سحر سليم: "أصبح تصور ملامح الوجه الجميلة مثل ثقب الأذن وتسريحة الشعر ممكنًا أيضًا بفضل برامج إعادة بناء الصور الحديثة".

وفقًا لكارولين ويلكينسون ، مديرة مختبر الوجه في جامعة ليفربول جون مورس ، تضمنت عملية إعادة البناء “نموذجًا للتصوير المقطعي بالكمبيوتر (CT) للجمجمة وقاعدة بيانات لتشريح الوجه المصمم مسبقًا نستورده ثم نغيره ليناسب الجمجمة”.

وأوضحت: "لدينا جميعًا نفس العضلات تقريبًا من نفس الأصول مع نفس المرفقات، والنتيجة كانت وجه فرعون وسيم".

وقالت سليم في بيان نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أجد أن الوجه الذي أعيد بناؤه هو شخص مصري وسيم للغاية له ملامح وجه مميزة لرمسيس الثاني - الأنف الواضح والفك القوي".

AP Photo/Maya Alleruzzo)

رمسيس الثاني والنبي موسى

يرتبط رمسيس الثاني (1303-1213 قبل الميلاد) بشكل عام بالشخصية التي كانت في السلطة خلال كتاب الخروج التوراتي ، الذي يحكي قصة مغادرة الإسرائيليين لمصر بعد سنوات من العبودية ، تحت قيادة موسى، كان حكم رمسيس الثاني بمثابة الذروة الأخيرة للقوة في مصر.

في وقت سابق من هذا الشهر ، كانت سليم ، التي أجرت مسحًا ضوئيًا لأكثر من 40 مومياء ملكية طوال حياتها المهنية ، جزءًا من فريق تمكن علميًا من إعادة بناء وجه الحاكم المصري توت عنخ آمون (1341-1323 قبل الميلاد).

(Youtube screenshot from video by Face Lab LJMU)

شكل رمسيس الثاني

بمساعدة النحات الكندي كريستيان كوربيت ، تمكن الفريق من تحويل نموذج ثلاثي الأبعاد يعتمد على مسح سليم إلى منحوتة واقعية لوجه توت عنخ آمون.

وأضافت أن إعادة البناء يمكن أن تساعد في استعادة إنسانية الفرعون، "إن وضع وجه على مومياء الملك توت سيضفي عليه طابعًا إنسانيًا ويخلق رابطًا بين عالمنا وعالمه ، فضلاً عن استعادة إرثه".

وأضافت: "كان الملك رمسيس الثاني محاربًا عظيمًا حكم مصر لمدة 66 عامًا ... أحيا وجه رمسيس في سن الشيخوخة ، وعندما كان شابًا يذكر العالم بمكانته الأسطورية".

Speedster via Wikipedia)
شكل رمسيس الثاني فرعون والنبي موسى فرعون

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