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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نقل مقبرة الملك رمسيس الثاني إلى أمريكا .. معرض افتراضي يثير الجدل

World History Exhibitions
World History Exhibitions

هل تخيلت يوما أنت تشاهد إنجازات الملك رمسيس الثاني وتتجول في مقبرته التي يقدر عمرها بأكثر من 3300 عاما، هذا ما نجح أحدث معرض في تحقيقه لتسليط الضوء على حياة الملك المصري. القديم.

ووفقا لموقع “سي نت” عبر تقنية الواقع الافتراضي الممتعة، تستمر فعاليات معرض "رمسيس الكبير وذهب الفراعنة" وهو معرض مبهر تقنيًا في متحف دي يونج في سان فرانسيسكو الأمريكية، ويُرصد من خلاله حياة وإنجازات رمسيس الثاني بطريقة مبهرة.

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رمسيس الكبير وذهب الفراعنة

قبل أكثر من 3300 عام، حكم الفرعون الشهير مصر لمدة 67 عامًا خلال حقبة مزدهرة دشن من خلالها إمبراطورية عظيمة لمصر،  ويحتوي المعرض على التماثيل الملكية التي تجسد حقبة رمسيس الثاني وأقنعة الدفن الذهبية.

World Heritage Exhibitions; GIF by Meara Isenberg/CNET

"كانت المعابد التي أقامها ، والتماثيل التي أمر بإنشائها ، والآثار التي نقشها في جميع أنحاء مصر والنوبة ، والمعبد الجنائزي والقبر الملكي الذي بناه ، تذكيرًا بقوته الأرضية وقربه من الآلهة" هذا كان وصف رينيه دريفوس ، وجورج وجودي ماركوس القائمين على تنفيذ المشروع من الفنون الجميلة في متاحف سان فرانسيسكو .

وقال رينيه في بيان: "أدى انتشار اسمه إلى أن يصبح مرادفًا تقريبًا للملك"، وأثار هذا المعرض الجدل بدقته الشديدة في عرض القطع وتعجب الكثير من كيفية مشاهدة المقتنيات المصرية ومقبرة مصري قديمة حتى اتضح أنه عرضا افتراضيا.

رمسيس الثاني في أمريكا ولندن وباريس

أشرف على العرض المتنقل عالم الآثار زاهي حواس ، وزير الآثار المصري السابق ، ويستمر في دي يونج حتى 12 فبراير 2023، قبل المتابعة إلى لندن وباريس.

يجمع المعرض أكثر من 180 كنزًا قديمًا من زمن رمسيس الثاني، وكذلك آثار ترجع إلى مئات السنين قبله وبعده مثل توابيت ، وآثار مقبرة مزخرفة ، ومجوهرات بالخرز ، ونمس وقطط ، محنطة التي كان يتم تقديمها كقربان إلى الآلهة، ومعظم القطع التي يتم عرضها لم تغادر مصر من قبل.

Zahi Hawass and World History Exhibitions
 

يجسد المعرض ازدهار القرن الحادي والعشرين لجعل تفاصيل الأسرة التاسعة عشرة واضحة، ويمكن الوصول إليها، وعلى سبيل المثال ، يساهم التصوير الفوتوغرافي بالطائرات بدون طيار في إعادة إنشاء الوسائط المتعددة الديناميكية لأحد أكبر الانتصارات العسكرية لرمسيس العظيم ، معركة قادش عام 1275 قبل الميلاد ضد الجيش الحيثي الذي يُعرف الآن بتركيا.

معارض التراث العالمي

يتضمن أحد المعارض التابوت الخارجي الخشبي المزخرف بشكل متقن لأحد الحرفيين النخبة الذين ساعدوا في بناء وتزيين المقابر الملكية في عهد رمسيس الثاني ووالده سيتي الأول، ورسمت المشاهد كجداريات مضيئة . 

 World History Exhibitions

يقول توماس بي كامبل، المدير والمدير التنفيذي لمتاحف الفنون الجميلة في سان فرانسيسكو ، إنه  في هذا العصر يجب الحرص على عدم السماح للتكنولوجيا بأن تؤثر على الفن.

فن غامر

شارك المتحف في تنفيذ عدد من مغامرات الواقع الافتراضي ، لكن ليس هناك معرض آخر مشابه لهذه المغامرة، والتي تنقل الشخص عبر عواصف رملية بزاوية 360 درجة للوصول إلى مقبرتين رمسيس الثاني شيدهما رمسيس الثاني لزوجته المحبوبة نفرتاري.

 World History Exhibitions
 

وبعد الجلوس على الكرسي المخصص فإنها تلتف وتدور وتهتز خلال رحلة دخول المعابد الضخمة المنحوتة في الصخر في أبو سمبل، وبعد النزول افتاضيا عبر منحدر لمقبرة نفرتاري الشهيرة وإحدى غرفها يعتقد الشخص أنه سقط من المقعد.

تستغرق هذه التجربة الشبيهة بالحلم أكثر من 10 دقائق، مع تخصيص جزء من عائدات تذاكر المعرض في تمويل الجهود المستمرة للتنقيب عن قبر رمسيس الثاني الذي يبلغ طوله 700 قدم وترميمه بعدما نهبه غزاة القبور القدامى.

الملك المصري معبد الكرنك المعرض التماثيل الملك رمسيس الثاني اكتشاف أثري

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نقل مقبرة الملك رمسيس الثاني إلى أمريكا .. معرض افتراضي يثير الجدل

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