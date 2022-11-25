صورة حيّرت العلماء لظهور مجرة أعلى معبد الكرنك .. ما القصة ؟

صورة مذهلة تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي على مدار أشهر ماضية، يظهر فيها مجرة درب التبانة أعلى أعمدة معبد الكرنك، شمال شرق مدينة الأقصر.

يظهر في هذه الصورة أعمدة معبد الكرنك يعلوها ظهور مجرة درب التبانة بنجومها اللامعة، لكن ما حقيقة هذه الصورة.

كشف موقع “سبونس” أن هذه الصورة مزيفة وخضعت لبرامج تعديل الصور و"الفوتوشوب" لدمج الصورتين معا، حتى تظهر مجرة درب التبانة أعلى أعمدة معبد الكرنك المصري القديم.

وكشف المسؤول الإعلامي في المرصد الأوروبي البحثي في ألمانيا حقيقة هذه الصور عبر مجموعة من التغريدات، وقال “خوان كارلوس مونيوز ماتيوس” أن هذه الصورة لظهور مجرة درب التبانة في سماء الأقصر بمصر ليست حقيقية.

صورة لظهور مجرة درب التبانة أعلى معبد الكرنك

وكشف مجموعة من الأخطاء تؤكد “فبركة” الصورة، ومن بينها ظهور القمر في الصورة كبير جدًا وشفاف ، ومحتوى مجرة ​​درب التبانة غير ظاهر بدقة من موقع الكرنك.

وأكد أن هذه العلامات تؤكد أن الصورة مزيفة، لكن لم يتمكن من التوصل إلى الصورة الأصلية التي تم استخدامها في هذه الصورة المزيفة.

وتابع مونوز إن هذه الصور الخاضعة للتعديل بواسطة البرامج، تعد جذابة بصريا، لكن على حد وصفه هذه الجاذبية ليست إلا صور تم دمجها معا، ويمكن التعرف عليها أيضا من خلال البحث عن صور الثقب الأسود.

وتساءل مونوز عن سبب تداول صور ونسبها إلى أنها صورة حقيقية، موضحا أنها غالبا ما تكون مرتبطة بمواقع وهمية لزيادة الإعلانات.