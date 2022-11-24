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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمي سمير غانم تمزح في صورة مع حسن الرداد.. شاهد

حسن الرداد وإيمي
حسن الرداد وإيمي سمير غانم

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة برفقه زوجها الفنان حسن الرداد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. 

 

وعلقت إيمي سمير غانم علي الصورة، مازحة: “دي الصوره اللي نقدر نقول عليها: no filter ، no make up ، no بتنجان”.

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وتواجدت إيمي سمير غانم مع حسن الرداد في كل عروض فيلمه داخل وخارج مصر، حيث أقيم 3 عروض خاصة في دبي والرياض وجدة، وعادت إلى مصر لمساندته هنا أيضا برفقة شقيقتها دنيا سمير غانم. 

عرض فيلم تحت تهديد السلاح في المانيا  تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد حماقي وبطوله النجم حسن الرداد ومي عمر و شيرين رضا وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعباس ابو الحسن .

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