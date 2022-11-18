إيمي سمير غانم تستعيد الذكريات بصور برفقة شقيقتها ووالديها الراحلين

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم صورًا جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت إيمي سمير غانم صورة برفقة شقيقتها ودلال عبد العزيز و سمير غانم ، مما حازت على إعجاب متابعيها.

وتواجدت إيمي سمير غانم مع حسن الرداد في كل عروض فيلمه داخل وخارج مصر، حيث أقيم 3 عروض خاصة في دبي والرياض وجدة، وعادت إلى مصر لمساندته هنا أيضا برفقة شقيقتها دنيا سمير غانم.

عرض فيلم تحت تهديد السلاح في المانيا تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد حماقي وبطوله النجم حسن الرداد ومي عمر وشيرين رضا وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعباس أبو الحسن.