شيكابالا يغادر الزمالك رسميًا بعد مسيرة حافلة.. ناقد رياضي يكشف التفاصيل

أعلن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، رحيله عن النادي بشكل رسمي، في خطوة شكلت صدمة لجماهير القلعة البيضاء، خاصة أنه يُعد من أبرز رموز النادي في العقدين الأخيرين.

وائل القباني: هذا موقفي من اعتزال شيكابالا.. ولم أقدم توصية حازم إمام: اعتزال شيكابالا كان صادما..وهو أمهر اللاعبين المصريين ميدو: شيكابالا اعتزل وخرج من الباب الكبير..وهو أسطورة ولاعب كبير

رحيل شيكابالا عن الزمالك

وقال الناقد الرياضي محمد عصام، إن شيكابالا لم يكن مجرد لاعب، بل كان عنصرًا قياديًا في غرفة الملابس، وصاحب تأثير إيجابي على اللاعبين داخل وخارج الملعب.

الزمالك يخسر قائده.. شيكابالا يودع الجماهير في صمت

وأشار عصام، في تصريحات لصباح البلد ، إلى أن وجود شيكابالا كان يُسهم في دعم الصفقات الجديدة ورفع معنويات الفريق، حتى في الأوقات التي لم يكن يشارك فيها بانتظام.



وأضاف أن اللاعب اتخذ قرار الاعتزال بهدوء، بعد شعوره بعدم التقدير من بعض مسؤولي النادي، موضحًا أنه فضّل الانسحاب دون إثارة الجدل، حفاظًا على احترامه للنادي وتاريخه الطويل معه.

واختتم عصام تصريحه، بالإشارة إلى أن شيكابالا كان يرغب في تسليم الراية لأحمد سيد زيزو، لكن رحيل الأخير أفسد تلك الخطة، ما جعله يقرر أن يكون الوداع مباشرا للجمهور.