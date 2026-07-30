برلماني : نثق بمؤسسات الدولة لحماية أمننا القومي .. وأمن مصر وسيادتها خط أحمر

أكد النائب محمد ثروت عكاشة، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، متابعته عن كثب وباهتمام بالغ لتطورات الحادث الذي وقع بميناء دمياط، مشيداً بما أسفرت عنه التحقيقات الأولية واستمرار الجهات المختصة في فحص كافة الملابسات لكشف الحقيقة كاملة.

دعم الدولة المصرية

وأعرب النائب عن ثقته المطلقة في قدرة الدولة المصرية وأجهزتها المعنية على التعامل بكفاءة وحسم مع مختلف التحديات، واتخاذ كل ما يلزم لحماية الأمن القومي، وصون مقدرات الوطن، والحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت الاستراتيجية والحيوية.

وشدد عكاشة، في تصريحاته، على أن أمن مصر وسيادتها ومصالحها الوطنية هي خطوط حمراء لا تقبل المساس تحت أي ظرف، محذراً في الوقت ذاته من التداعيات الخطيرة لتوسع رقعة الحرب في المنطقة، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة والتحولات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية حالياً.

نعمة الأمن والاستقرار

واختتم النائب محمد ثروت عكاشة حديثه بالتأكيد على مساندة جهود الدولة، داعياً للوطن: "حفظ الله مصر وشعبها العظيم، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار"، مؤكداً أهمية التكاتف في هذه المرحلة الدقيقة لصون مقدرات الوطن.