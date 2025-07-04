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قانون الإيجار القديم| نبيلة عبيد: دي شقة عمري لو خدوها مني هموت ..خاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قانون الإيجار القديم| نبيلة عبيد: دي شقة عمري لو خدوها مني هموت ..خاص

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
سعيد فراج

أعربت نجمة مصر الأولى الفنانة نبيلة عبيد، عن حزنها الشديد، بعد علمها بـ موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الايجار القديم ما قبل عام 1996، مشيرة إلى أن شقة عمرها في خطر، وأصبحت مهددة بالطرد منها. 

وقالت نبيلة عبيد، في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إن هذه الشقة في جامعة الدول العربية، وبها تاريخها الفني كله وجوائزها وذكرياتها، مشيرة إلى أنها ترغب في أن تكون هذه الشقة مزارًا لجمهورها دومًا، وأن يتم الحفاظ على مقتنياتها فيها. 

شقة نبيلة عبيد وقانون الإيجار القديم 

وتأثرت نبيلة عبيد، بسبب شقتها، وقالت باكية: «الشقة دي فيها ريحتي ووش السعد عليا ياما اتصورت فيها وعملت فيها لقاءات واتفاقات فنية، وأغنية قارئة الفنجان خرجت من الشقة دي وهي عزيزة عليا لو اخدوها مني ممكن أموت، انا عندي مكتبي ممكن ياخدوه وشقة امي الله يرحمها ياخدوها لكن الشقة دي لو خرجوني منها هموت». 

واستغاثت نبيلة عبيد، بوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ونقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، ونقيب المهن السينمائية مسعد فودة، واتحاد النقابات الفنية، بأن يتحركوا للحفاظ على هذه الشقة لأن بها تراث فني كبير». 

أعمال نبيلة عبيد 

وقدمت نبيلة عبيد، مسلسل سكر زيادة، عام 2020 مع الفنانة نادية الجندي. 

مسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثه في إطار كوميدي وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر.

ويشارك به عدد من ضيوف الشرف منهم، منهم أحمد فهمي، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، وسليمان عيد.

نبيلة عبيد الفنانة نبيلة عبيد قانون الايجار القديم مجلس الشعب أعمال نبيلة عبيد

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