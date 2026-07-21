ألمانيا وأذربيجان تبحثان تعزيز التعاون في إمدادات النفط والغاز

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز أنه بحث مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سبل تعزيز التعاون في مجال إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي.

وقال ميرز، خلال مؤتمر صحفي في برلين عقب المباحثات، إن البلدين يعتزمان توسيع التعاون، لا سيما في قطاع الطاقة، خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن ألمانيا تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر وارداتها، وبخاصة واردات الغاز، مشيراً إلى قرار برلين قبل أربعة أعوام ونصف وقف استيراد الغاز الروسي على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.

من جانبه، أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف استعداد بلاده لزيادة إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه شدد على أن تحقيق ذلك يتطلب استثمارات إضافية في البنية التحتية.

ويعتمد اقتصاد أذربيجان إلى حد كبير على صادرات النفط والغاز الطبيعي.