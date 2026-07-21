برنامج التقاعد الكندي يستهدف المستثمرين الأجانب لتوسيع برنامج سندات بـ100 مليار دولار

قال مسؤولون في برنامج التقاعد الكندي إن البرنامج يعمل على توسيع برنامج إصداراته من السندات عبر استقطاب مستثمرين دوليين كبار، من بنوك مركزية وشركات تأمين وصناديق عالمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الصندوق في أسواق الدين العالمية.

ويملك برنامج السندات لدى الصندوق أكثر من 1200 مستثمر، فيما تبلغ قيمة الإصدارات القائمة نحو 98 مليار دولار كندي. وقد أصدر البرنامج 14.5 مليار دولار كندي منذ بداية العام، ويخطط للوصول إلى 20 مليار دولار بنهاية 2026، مع إصدار سندات بعملات متعددة في كندا والولايات المتحدة وأستراليا وغيرها.

وقال مانروب جهوتي، رئيس إدارة الصندوق الشاملة، إن برنامج التقاعد يتمتع بـ "أفضلية محلية" داخل كندا، لكن التركيز الآن يتجه نحو التوسع الدولي، خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وأضاف أن برنامج السندات سيظل يشكل ما بين 11% و12% من إجمالي أصول الصندوق.

وكانت أستراليا أكبر سوق للبرنامج خلال الأشهر الأولى من العام بإصدارات بلغت 5 مليارات دولار كندي، تلتها الولايات المتحدة بـ 3.4 مليارات، ثم كندا بـ 2.9 مليارات.

وأشار جهوتي إلى أن مكانة كندا الدولية ساعدت في جذب المستثمرين، إذ ارتفعت مشتريات الأجانب للسندات الفدرالية الكندية إلى مستويات قياسية، مستفيدين من تصنيف كندا الائتماني AAA.

كما أكد أن جهود الحكومة للترويج لكندا كوجهة استثمارية رفعت الاهتمام الدولي، وأن CPP يتلقى أسئلة متزايدة حول البيئة الاستثمارية في البلاد.

ويمتلك برنامج التقاعد أصولاً بقيمة 793.3 مليار دولار كندي في نهاية السنة المالية 2026، ويتوقع أن ترتفع إلى 4.3 تريليون دولار بحلول عام 2050.