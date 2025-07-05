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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بقوة 700 حصان.. BMW تجهز سيارة X5 M بمظهر جديد كليًا

BMW
BMW
عزة عاطف

تشهد مجموعة BMW تحولًا جذريًا في التصميم، يمهد الطريق لحقبة جديدة أكثر عصرية وتطورًا، سواء في السيارات الكهربائية أو تلك المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي. 

هذا التوجه الجديد يحمل اسم "Neue Klasse"، وهو الاسم الذي سيطبع ملامح جميع الطرازات القادمة للشركة خلال السنوات القليلة المقبلة.

البداية من iX3 وi3 الكهربائية

أول طراز سيحمل هوية "Neue Klasse" هو الجيل الثاني من BMW iX3، والذي سيتم طرحه رسميًا قريبًا. 

وسيتبعه طراز i3 الكهربائي الجديد، الذي يُمثل النسخة الكهربائية بالكامل من الفئة الثالثة الشهيرة. 

يتميز تصميم Neue Klasse بخطوط أنيقة، وشبك أمامي عصري، ولغة تصميم موحدة تُعبّر عن تطور العلامة الألمانية.

لقطات تجسسية تكشف ملامح iX5 وX5 الجديدة

التغيير لا يقتصر على الطرازات الكهربائية، بل يشمل أيضًا الجيل المقبل من BMW X5 المنتظر في عام 2026، إلى جانب توأمها الكهربائي iX5. 

وقد ظهرت مؤخرًا لقطات تجسسية للسيارتين تكشف عن تصميم خارجي محدث بشكل كبير، خاصة في المقدمة والخلفية، بما يعكس لغة "Neue Klasse" بوضوح.

الفنان الرقمي نيكيتا تشويكو من موقع Kolesa أصدر مجموعة من الرسوم التخيلية عالية الدقة لـ الجيل الجديد من X5 M، والتي تظهر كيف يمكن أن تبدو السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات في شكلها المستقبلي.

في هذه التصورات، تحافظ السيارة على طابعها الرياضي القوي، ولكن مع مظهر أكثر أناقة وانسيابية مقارنة بالتصميم الوحشي الحالي. 

قد تختلف الآراء حول هذا التغيير، فبينما سيقدّره البعض لتطوره، قد يحنّ آخرون إلى الخطوط العدوانية التقليدية.

محرك هجين بقوة 700 حصان

من حيث الأداء، ستحصل X5 M القادمة، التي يُتوقع أن تحمل الرمز G95، على نفس مجموعة نقل الحركة الهجينة المستخدمة في طرازي XM وM5 القادمين. 

يشمل ذلك محرك S68 V8 سعة 4.4 لتر مزدوج التوربو، إلى جانب محرك كهربائي، لينتج النظام المشترك قوة تتجاوز 700 حصان.

موعد الإطلاق المتوقع

إذا مضت BMW في تحديث طراز X7 لعام 2027 كما هو متوقع، فقد لا نرى الجيل الجديد من X5 M قبل منتصف عام 2027. 

حتى ذلك الحين، تواصل الشركة اختباراتها وتطويراتها استعدادًا لإطلاق جيل جديد يجمع بين القوة، والرفاهية، والتكنولوجيا المتقدمة، مع هوية تصميمية موحدة وجريئة تحت راية "Neue Klasse".

سيارة BMW بي إم دبليو X5 M سيارات BMW

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