مواعيد مباريات اليوم السبت 5-7-2025

تقام اليوم 5-7-2025 منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية والتي شهدت في الساعات الأولى من صباح السبت فوز فريق تشيلسي على منافسه بالميراس البرازيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف.



وتقدم تشيلسي بهدف نجمه كول بالمر في الدقيقة 16 بتسديده متقنة بيسراه، ثم أدرك بالميراس التعادل بهدف في الدقيقة 53 عن طريق لاعبه الشاب إستيفاو بتصويبه خادعة من داخل منطقة الجزاء.



وفي الوقت الذي توقع فيه الجميع أن المباراة في طريقها إلى الأشواط الإضافية بسبب تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، تمكن تشيلسي من تسجيل هدف الفوز في وقت قاتل وتحديدا في الدقيقة 84، ومن خطأ ساذج لحارس بالميراس ويفيرتون الذي حول تسديده مالو جوستو لاعب تشيلسي إلى مرماه بالخطأ.

وجاءت مواعيد مباريات كأس العالم للأندية كالتالي:

باريس سان جيرمان vs بايرن ميونخ -الساعة 7:00 مساء - إم بي سي مصر 2، إم بي سي أكشن

ريال مدريد vs بروسيا دورتموند - الساعة 11:00 مساء - منصة DAZN