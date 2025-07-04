قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طولان: شيكابالا أسطورة وأيقونة زمالكاوية على مدار التاريخ
الأهلي يكشف حقيقة رحيل الشحات وأفشة عن الفريق
رغم الملايين القطرية.. الأهلي يقرر عدم التفريط في وسام أبو علي
40 ضابطا وجنديا إسرائيليا ما بين قتيل وجريح.. المقاومة توجه ضربة قاصمة للاحتلال
رئيس المحكمة العربية للتحكيم: نشكر الرئيس السيسي لتخصيص مقر دائم لنا بالقاهرة
أفضل الأدعية يوم عاشوراء.. كلمات تفتح لك أبواب المغفرة فلا تفوتها
ألمانيا تطلب من أمريكا شراء منظومة الباتريوت لإرسالها لأوكرانيا
شكوتك أونلاين... حماية المستهلك يكشف طرق التواصل عبر الإنترنت
عباس شراقي: إثيوبيا حجبت 60 مليار متر مكعب مياه قبل وصولها المصب المصري
أول تصريحات لـ فيريرا بعد تولي تدريب الزمالك: سنعمل بجد.. ونحلم بأن نكون الأفضل في القرن الحالي
مصر تقود العالم من قلب روما.. مينا رزق على رأس دبلوماسية الغذاء العالمية | بروفايل
فن يشفي العليل | شريهان تشيد بالعرض المسرحي يمين في أول شمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

40 ضابطا وجنديا إسرائيليا ما بين قتيل وجريح.. المقاومة توجه ضربة قاصمة للاحتلال

ضربة موجعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي
ضربة موجعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي
ناصر السيد

وجهت المقاومة الفلسطينية ضربة قاصمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن مقتل وإصابة 40 جنديا إسرائيليا في كمين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكشف قائد ميداني في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، أن عناصرهم نفذوا عملية مركبة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأكد القائد في سرايا القدس أن العملية جرت بتخطيط مسبق ومحكم، وأسفرت عن خسائر فادحة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأعلن خلال تصريحات في مقطع مصور نشرته سرايا القدس، أن الكمين الذي نُفذ في مربع الهدى شرق الشجاعية كان متطابقًا تمامًا مع مسرح العمليات الميدانية، وتم خلاله إحكام السيطرة النارية الكاملة على القوات والآليات المتوغلة في المنطقة.

المقاومة الفلسطينية تضرب الاحتلال

وأوضح أن جنود الاحتلال الإسرائيلي افتقدوا القدرة على المبادرة أو الرد، واكتفوا بالهروب والصراخ، دون أن يُسجل إطلاق نار يُذكر تجاه مقاتلي سرايا القدس.

ولفت إلى أن مقاومي سرايا القدس، شاهدوا جثثا متفحمة لجنود وضباط الاحتلال بعد العملية، وشدد على أن "العدو، وكعادته، يتعمد التعتيم الإعلامي والتكتم على حجم خسائره الحقيقية، ويواصل سياسة الإنكار عبر قنواته الرسمية".

وأكد أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة 40 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا نتيجة الاستهداف المباشر.

العدوان الإسرائيلي على غزة

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان على غزة، حيث ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، إلى 57,268 شهيدا، و135,625 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، اليوم الجمعة، بأن من بين الحصيلة 6,710 شهداء، و23,584 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 138 شهيدا، و452 مصابا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.

المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال الشجاعية جيش الاحتلال الإسرائيلي كمين بحي الشجاعية مدينة غزة سرايا القدس الجناح العسكري حركة الجهاد الإسلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراخيص البناء

بعد إلغاء الاشتراطات.. الأدوار المسموح بها في القرى والمدن طبقا للقانون

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم

الأرصاد الجوية

أمطار في عز الصيف.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين.. فيديو

أرشيفية

رائحة كريهة وتحلل.. العثور على جـ ثة سيدة بمصر الجديدة

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

صورة أرشيفية

حسينا باهتزاز غريب.. كواليس مرعبة في غرق حفار بترول بخليج السويس

تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025 رسميًا.. الرابط والأوراق والمستحقين

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 رسميًا.. الشروط والأوراق المطلوبة

وسام أبو علي

بعد أنباء رحيله.. سيريوس السويدي يفاجئ الأهلي بشأن وسام أبو علي

ترشيحاتنا

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: المرأة تؤجر على صدقتها من مال زوجها في حالة واحدة

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية بعنوان "نعمة الصحة وضرورة الحفاظ عليها"

فضل التوبة في يوم عاشوراء

فضل التوبة في يوم عاشوراء.. 10 كلمات تقربك إلى الله

بالصور

عادات يومية تضعف قلبك بصمت.. احذر القيام بها

عادات تُضعف عضلة القلب دون أن تدري
عادات تُضعف عضلة القلب دون أن تدري
عادات تُضعف عضلة القلب دون أن تدري

السهر يدمر الذاكرة.. دراسة تكشف تأثير قلة النوم على خلايا المخ

كيف يؤثر السهر على خلايا المخ ويضعف ذاكرتك؟
كيف يؤثر السهر على خلايا المخ ويضعف ذاكرتك؟
كيف يؤثر السهر على خلايا المخ ويضعف ذاكرتك؟

احذر التونة.. فوائدها عديدة والإفراط فى تناولها يدمر صحتك

أضرار الإفراط في تناول التونة
أضرار الإفراط في تناول التونة
أضرار الإفراط في تناول التونة

محلية النواب تتفقد مشروع موقع التجلي الأعظم .. صور

محلية النواب
محلية النواب
محلية النواب

فيديو

بكاء شيكابالا علي الهواء

شيكابالا يعلن الاعتزال ويبكي على الهواء: كنت عايز أسلم الراية لزيزو بس مشي

حلا شيحه

كنت بكره الحجاب.. اعترافات جريئة من حلا شيحة تهز السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد