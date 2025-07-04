40 ضابطا وجنديا إسرائيليا ما بين قتيل وجريح.. المقاومة توجه ضربة قاصمة للاحتلال

وجهت المقاومة الفلسطينية ضربة قاصمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن مقتل وإصابة 40 جنديا إسرائيليا في كمين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكشف قائد ميداني في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، أن عناصرهم نفذوا عملية مركبة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأكد القائد في سرايا القدس أن العملية جرت بتخطيط مسبق ومحكم، وأسفرت عن خسائر فادحة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأعلن خلال تصريحات في مقطع مصور نشرته سرايا القدس، أن الكمين الذي نُفذ في مربع الهدى شرق الشجاعية كان متطابقًا تمامًا مع مسرح العمليات الميدانية، وتم خلاله إحكام السيطرة النارية الكاملة على القوات والآليات المتوغلة في المنطقة.

المقاومة الفلسطينية تضرب الاحتلال

وأوضح أن جنود الاحتلال الإسرائيلي افتقدوا القدرة على المبادرة أو الرد، واكتفوا بالهروب والصراخ، دون أن يُسجل إطلاق نار يُذكر تجاه مقاتلي سرايا القدس.

ولفت إلى أن مقاومي سرايا القدس، شاهدوا جثثا متفحمة لجنود وضباط الاحتلال بعد العملية، وشدد على أن "العدو، وكعادته، يتعمد التعتيم الإعلامي والتكتم على حجم خسائره الحقيقية، ويواصل سياسة الإنكار عبر قنواته الرسمية".

وأكد أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة 40 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا نتيجة الاستهداف المباشر.

العدوان الإسرائيلي على غزة

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان على غزة، حيث ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، إلى 57,268 شهيدا، و135,625 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، اليوم الجمعة، بأن من بين الحصيلة 6,710 شهداء، و23,584 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 138 شهيدا، و452 مصابا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.