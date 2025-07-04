العربية تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل إعلان موقف حماس من الهدنة في غزة

كشفت مصادر لفضائية "العربية"، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة حماس موقفها من الهدنة المقترحة في قطاع غزة، لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت المصادر، بأن حركة حماس طالبت بتوقيع الولايات المتحدة كضامن لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل نهائي.

وأوضحت المصادر أن الوسطاء حصلوا على ضمانات أمريكية بعدم عودة الحرب بعد هدنة الـ 60 يوما، والعمل جار لحل خلاف حول نقطتين بين الوسطاء وحماس، حيث تنتظر الحركة تطمينات حول المساعدات والانسحاب الإسرائيلي.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر فلسطينية أن حركة حماس ستسلم ردها الإيجابي على مقترح الهدنة، مساء اليوم الجمعة، مع بعض التحفظ، وستعلن ذلك في مؤتمر صحفي.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن مسودة اتفاق غزة تنص على وقف إسرائيل لعملياتها كافة فور سريان الهدنة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان على غزة، حيث ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، إلى 57,268 شهيدا، و135,625 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، اليوم الجمعة، بأن من بين الحصيلة 6,710 شهداء، و23,584 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 138 شهيدا، و452 مصابا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.