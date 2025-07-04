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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أونروا: الناس في غزة يسقطون مغشيا عليهم من الجوع

الأونروا
الأونروا
محمد عبد المعز

حذرت وكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة من خطورة الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة،وقالت الأونروا في بيان لها بإن الناس يسقطون في شوارع غزة مغشيا عليهم من الجوع!

وأضافت بإنه لاينبغي لأي إنسان في العالم أن يختار بين الموت،وإطعام أطفاله في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر لاكثر من ثلاثة أشهر الذي يمنع وصول الوقود للقطاع مما أدى لتوقف عمل العيادات والمستشفيات واختفاء الكهرباء وعدم وجود مياه نظيفة أو طعام.

ودعت الأونروا إلى سرعة وقف إطلاق النار بقطاع غزة حتى تستطيع العمل وتقوم بتوصيل الطعام والمياه النظيفة والأدوية التي يحتاجها القطاع في إتجاه آخر حذرت الشهر الماضي رئيسة برنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين من حدوث مجاعة في قطاع غزة بسبب الحصار الذي يشنه نتنياهو،ودعت زعماء العالم للتدخل لإيصال المساعدات الغذائية لمليون ونصف إنسان.

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