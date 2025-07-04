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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي: نسيطر عمليا على ثلثي قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
ناصر السيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشاباك مساء الجمعة السيطرة عمليًا على أكثر من 65% من قطاع غزة، حيث قتل أكثر من 100 مسلح خلال الأسبوع الماضي.

وقال جيش الاحتلال إن من بين المسلحين الذين قُتلوا في المنطقة الجنوبية خلال الأسبوع الماضي، رئيس هيئة الدعم القتالي في الجناح العسكري لحركة حماس، الحاكم محمد عيسى العيسى، ورئيس فرقة في إدارة عمليات لواء خان يونس، محمد الشيخ، وقائد سرية في لواء الزيتون، عيسى عباس، وقائد سرية في لواء الصبرة، محمد جراشة. وقد قُتلوا على يد قوات بتوجيه من جهاز الأمن العام (الشاباك) والمخابرات العسكرية.

وأوضح جيش الاحتلال أنه في إطار العملية، هاجمت الفرقتان 98 و162 مسلحين من لواء غزة التابع لحماس في شمال غزة، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق أن سلاح الجو الإسرائيلي ضرب أكثر من 100 هدف في أنحاء غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

منذ بدء عمليات غزة المتجددة، قصف سلاح الجو أكثر من 7500 موقع تستخدمها المقاومة، بما في ذلك مستودعات أسلحة، ومنصات إطلاق صواريخ، وأنفاق تحت الأرض، ومواقع للمسلحين.

تعمل الفرق 98، و99، و162، و36، و143 جميعها داخل قطاع غزة.

دمرت الفرقة 98 العديد من المتفجرات المزروعة في الأرض، والتي كانت تهدف إلى إلحاق الضرر بقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال عملها في منطقة مدينة غزة خلال الأسبوع الماضي. ودمرت القوات مستودعات أسلحة وقتلت مسلحين في قتال متلاحم وفي غارات جوية بتوجيه من مركز السيطرة على النيران التابع للفرقة.

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